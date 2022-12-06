HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Düzce depremi sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı! Bakan Kurum duyurdu: 66 bin 172 bina incelendi...

SON DAKİKA | Düzce depremi sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı! Bakan Kurum duyurdu: 66 bin 172 bina incelendi...

06.12.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarda elde edilen sonuçları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı. Bakan Kurum yaptığı açıklamada 66 bin 172 binanın incelendiğini belirtirken, "Yıkılacak, ağır hasarlı 791 yapı var. 210 binanın yıkımını şimdiden tamamladık ve yenilerini yapmak için de ihale sürecini başlattık" dedi.

SON DAKİKA | Düzce depremi sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı! Bakan Kurum duyurdu: 66 bin 172 bina incelendi...

Son dakika: Düzce depremiyle ilgili merakla beklenen haber geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından “Düzce’de hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Ekiplerimiz 66 bin 172 bina, 166 bin 375 bağımsız birimi inceledi. Yıkılacak, ağır hasarlı 791 yapı var. 210 binanın yıkımını şimdiden tamamladık ve yenilerini yapmak için de ihale sürecini başlattık. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden hızla sağlıklı konutlarımızı inşa edeceğiz!“ açıklamalarında bulundu.

6

300 KİŞİLİK UZMAN EKİP İNCELEDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Düzce’de Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı aralarında inşaat mühendislerinin de bulunduğu 300 kişilik uzman bir ekiple hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Depremin ardından uzman ekiplerin 2 saat içerisinde olay yerine intikal ettiğinin altı çizilen Bakanlık açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

18

"581 BİNADA KONTROLLÜ YIKIM ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

“Depremin hemen ardından Düzceli afetzede vatandaşlarımızın yanında olduk. 23.11.2022 tarihinde başlayan hasar tespit çalışmalarımızın neticesinde; 166 bin 375 bağımsız bölüm içeren 66 bin 172 bina inşaat mühendislerinden oluşturulan hasar tespit ekiplerince incelenmiştir. Hasar tespit çalışmaları tamamlanan binalardan 791 bina ise ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Hasar tespit çalışmalarına takiben yine Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda kalan 581 binada kontrollü yıkım çalışmaları devam etmektedir.”

7

Düzce'deki deprem sonrası korkutan gerçek! Uydudan tespit edildi, 20 cm uzaklaşmış Düzce'deki deprem sonrası korkutan gerçek! Uydudan tespit edildi, 20 cm uzaklaşmış

“TOKİ ELİYLE İHALE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI”

Açıklamada bölgedeki 452 okulda hasar tespit çalışması yapıldığı ve 1 adet okulun orta hasarlı olarak tespit edildiği belirtildi. Bu okulunda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından güçlendirme çalışmalarının yapılacağı bildirildi. Depremden etkilenen bölgede incelenen okullar ve camiler haricinde 577 adet kamu binasından 5’inde ağır hasar tespit edildiği ifade edildi.

8

Açıklamada, afet konutlarının yapımı için TOKİ eliyle ihale hazırlık çalışmalarının başlatıldığı bilgisine de yer verildi.

10

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Zaman çok daraldı' diyerek uyardı! 'İnanılmaz şeyler olabilir''Zaman çok daraldı' diyerek uyardı! 'İnanılmaz şeyler olabilir'
Bahçeli'den flaş açıklama: Bana sorulursa tercihim... Bahçeli'den flaş açıklama: Bana sorulursa tercihim...
Bursa’da 380 bin voltla gelen ölüm! Uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı…Bursa’da 380 bin voltla gelen ölüm! Uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı…
Anahtar Kelimeler:
deprem Düzce Murat Kurum son dakika

En Çok Okunan Haberler

Brezilya maçında yaşanan pozisyona kimse anlam veremedi

Brezilya maçında yaşanan pozisyona kimse anlam veremedi

Esra Erol neye uğradığını şaşırdı!

Esra Erol neye uğradığını şaşırdı!

Kritik veriler açıklandı, hesaplar yeniden değişti

Kritik veriler açıklandı, hesaplar yeniden değişti

9 yaşındaki kıza iğrenç taciz! 'Kız çıplaktı' deyip...

9 yaşındaki kıza iğrenç taciz! 'Kız çıplaktı' deyip...

Acemoğlu için çok konuşulacak iddia: 'Erdoğan, davet etti'

Acemoğlu için çok konuşulacak iddia: 'Erdoğan, davet etti'

Cinayet 15 ay sonra çözüldü!

Cinayet 15 ay sonra çözüldü!

İlginizi Çekebilir

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.