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  4. Son dakika: Ege Denizi açıklarında korkutan deprem! Çanakkale ve İzmir’de de hissedildi (Son depremler)

Son dakika: Ege Denizi açıklarında korkutan deprem! Çanakkale ve İzmir’de de hissedildi (Son depremler)

16.01.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı. Kısa süreli panik yaratan deprem İzmir, Çanakkale ve Edirne'de hissedildi. Yaşanan deprem sonrası İzmir Valiliği ve Çanakkale Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi. İşte Ege Denizi'ndeki depremle ilgili son dakika bilgileri...

Son dakika: Ege Denizi açıklarında korkutan deprem! Çanakkale ve İzmir’de de hissedildi (Son depremler)

Son dakika: Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçen hafta Akdeniz'de yaşanan depremlerin ardından bu kez Çanakkale ve İzmir sallandı. Deprem Edirne'de de hissedildi. Depremle ilgili şuana kadar herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmedi.

SON DAKİKA | DEPREMLE İLGİLİ AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD depremin merkez üssünü Çanakkale Gökçada açıkları olarak duyurdu. Söz konusu depremin yerin 18.76 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.

afad

KANDİLLİ RASATHANESİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5.6

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı.

Ege Denizi'ndeki deprem sonrası İzmir Valiliği ve Vali Yavuz Selim Köşger'den henüz bir açıklama gelmedi.

SON DEPREMLER - AFAD

afad son depremler

SON DEPREMLER - KANDİLLİ RASATHANESİ

KANDILLI

Ayrıntılar geliyor...

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deprem Ege Denizi Çanakkale İzmir
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