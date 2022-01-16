Son dakika: Ege Denizi açıklarında korkutan deprem! Çanakkale ve İzmir’de de hissedildi (Son depremler)

Son dakika: Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçen hafta Akdeniz'de yaşanan depremlerin ardından bu kez Çanakkale ve İzmir sallandı. Deprem Edirne'de de hissedildi. Depremle ilgili şuana kadar herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmedi.

SON DAKİKA | DEPREMLE İLGİLİ AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD depremin merkez üssünü Çanakkale Gökçada açıkları olarak duyurdu. Söz konusu depremin yerin 18.76 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5.6

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı.

Ege Denizi'ndeki deprem sonrası İzmir Valiliği ve Vali Yavuz Selim Köşger'den henüz bir açıklama gelmedi.

SON DEPREMLER - AFAD

SON DEPREMLER - KANDİLLİ RASATHANESİ

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