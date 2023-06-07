Son dakika | 'Ekonomi yönetiminde oynayacağımız en önemli rol' diyerek açıkladı! 'Yüzde 100 yerli Togg mümkün mü' sorusuna Bakan Kacır böyle yanıt verdi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü duyurduğu kabinede Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev üstlenen Kacır, canlı yayında yeni dönemin yol haritasıyla ilgili çarpıcı mesajlar verdi. A Haber'de konuşan Bakan Kacır, deprem bölgesinde sanayide kalkınma vurgusu yaparken süre de verdi.

"EKONOMİ YÖNETİMİNDE OYNAYACAĞIMIZ EN ÖNEMLİ ROL..."

İşte Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları:

Cari açığı kalıcı olarak bitireceğiz. Bu alanda atacağımız yapısal adımları hızlandırıyoruz.

Önümüzdeki dönemde yeni ekonomi yönetiminde oynayacağımız en önemli rol Türkiye'nin teknoloji seviyesi yüksek ürünleri üretebilmesi için destek ve teşvikleri sağlamak, böylece yüksek teknoloji ihracatımızı azaltmak ve küresel pazara daha kolay ihraç yapabilen bir ülke olmasını sağlamak.

"DEPREM ÖNCESİ SEVİYENİN DE ÜSTÜNE ÇIKABİLİR"

Deprem bölgesinde yeni sanayi alanları, yeni sanayi siteleri kuruyoruz. Bu şehirlerin potansiyelinin harekete geçmesini sağlıyoruz. Yaklaşık 18 aylık bir dönemde deprem bölgesinde sanayinin deprem öncesi seviyenin de üstüne çıkacağını umut ediyorum. Deprem bölgesine teşvik desteği veriyoruz. 30 milyar TL'lik yatırım için teşvik belgesi imzalandı. İnşallah ilk ziyaretimi ilk fırsatta deprem bölgemize yapacağız.

YÜZDE 100 YERLİ TOGG MÜMKÜN MÜ?

Togg'da yüzde 68-70 seviyesine geldiğimizde adım adım yerlileştirmeyi gerçekleştirdik demektir. Bundan sonrasında ticari rekabet gücünü muhafaza etmek odağımızda olacaktır. Ama Togg'un yerliliğinden daha önemlisi milli olmasıdır. Fikri mülkiyetinin Türkiye'ye ait olması Togg'u bizim için daha kıymetli kılmaktadır.

Yakın süreçte şoförsüz araç üretmesi elbette mümkün. Otonom araçlarda Türkiye dünyanın öncülerinden biri olacak.

