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  4. SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? 'EKİM Partisi' iddiası kulisleri hareketlendirdi

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? 'EKİM Partisi' iddiası kulisleri hareketlendirdi

09.09.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım sürerken ortaya atılan iddia gündem yarattı. Muhalefetin adayının kim olacağı merak konusu olmaya devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edildi. 'Macron modelini' benimsediği konuşulan İmamoğlu'nun partisinin isminin bile belli olduğu belirtilirken, iddialar Ankara kulislerinde adeta şok etkisi yarattı.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? 'EKİM Partisi' iddiası kulisleri hareketlendirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "parti kuruyor" iddiası kulisleri hareketlendirdi.
CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışı muhalefet cephesini karıştırırken, son olarak 'çoklu adayı' iddiası konuşulmaya başlanmıştı. 6'lı masanın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda ortak aday yerine her partinin kendi adayıyla seçime girmesi gündeme gelmişti.

SON DAKİKA | EKREM İMAMOĞLU YENİ PARTİ Mİ KURUYOR?

Muhalefet cephesinde hareketli günler yaşanırken, son olarak ortaya atılan bir iddia ise adeta şok etkisi yarattı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi partisini kurmaya hazırlandığını iddia etti.

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DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

"Kulislerde henüz fısıltı biçiminde" ifadesini kullanan Övür, İmamoğlu ve yakın ekibinde yer alan Necati Özkan, Murat Ongun ve Soner Yalçın'ın yeni bir parti kurmak için harekete geçtiğini yazdı.

"İMAMOĞLU'NUN PARTİSİNİN İSMİ: EKİM"

Söz konusu yeni partinin isminin bile belli olduğunu belirten Övür, "partinin ismi bile Ekrem İmamoğlu imzası taşıyor: EK-İM." ifadelerine yer verdi.

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'MACRON MODELİ'

Ekibin ilham kaynağı olarak da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un modelini benimsediğini iddia eden Övür, İmamoğlu,'nun "ezber bozan" bir çıkışla bir rüzgâr estirebileceğinden bahsetti.

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