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SON DAKİKA | Eller tetikte kara harekatı için emir bekleniyor! Sıradaki hedef Suriye'nin kuzeyi

25.11.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı ve ardından Karkamış'a yapılan roketli saldırıyla birlikte kara harekatı yeniden gündeme geldi. Daha önce Irak’ın kuzeyinde 40 kilometre derinlikte güvenli bölge oluşturan Mehmetçik, bu kez Suriye'nin kuzeyi için eller tetikte kara harekatı emri bekliyor.

SON DAKİKA | Eller tetikte kara harekatı için emir bekleniyor! Sıradaki hedef Suriye'nin kuzeyi

Son dakika haberi: Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yeni bir kara harekatı için teyakkuz geçti. Daha önce Pençe operasyonlarıyla Irak’ın kuzeyinde 40 kilometre derinlikte güvenli bölge oluşturan TSK'nın, yeni hedefi Suriye'nin kuzeyi. Özellikle son aylarda artan terör saldırıları sonrası sınırdaki güvenli bölge hattını genişletmek isteyen Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyinde 30 kilometre derinlikte güvenli bölge oluşturma hedefi var. Mehmetçik ise eller tetikte kara harekatı için emir bekliyor. İşte tüm detaylar...

ERDOĞAN: TEPELERİNE BİNECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz'' diyerek kara harekatı sinyali vermişti.

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Sabah'ta yer alan habere göre; Türkiye'nin 3 yılı aşkın süredir Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de sürdürdüğü "Pençe" operasyonlarında elde edilen sonuçlar masaya yatırıldı.

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Devletin zirvesinde yapılan değerlendirmelere göre Pençe operasyonlarının sonuçları ve hedefler şöyle:

40 KİLOMETRELİK DERİNLİK

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu ile 40 kilometre derinlikte güvenli bölge oluşturuldu. Böylece dağların zirvesinden başlayan Türkiye-Irak sınırı, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi açısından 40 kilometre Irak içlerine çekilmiş oldu.

MAĞARALAR TEMİZLENDİ, SÖZDE YÖNETİM KAÇTI

Güvenlik güçleri, operasyon sırasında terör örgütünün dağlardaki mağaralarını da temizleyerek güvenlik şeridini oluşturdu. Temizlenen bölgedeki mağaralarda yaşayan eli kanlı terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri kaçmak zorunda kaldı.

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MAĞARADAN APARTMAN YAPMIŞLAR

Mehmetçiğin kahramanca temizlik yaptığı yüzlerce mağarada en dikkat çeken şey, hilti başta olmak üzere mağaralar açmaya yarayan inşaat malzemelerinin bulunmasıydı. 5 kat derinlikte bu tür mağaralar bulundu. Bir mağara bombalandığında 500 metre ileriden dumanların çıkması da dikkat çekti.

GEÇİCİ ÜSLER OLUŞTURULUYOR

Son operasyonlar ile Türkiye-Irak sınırının güvenliği anlamında çok önemli bir aşamaya geçilmiş oldu. TSK şimdi temizlenen bölgelere terör örgütü PKK'nın tekrar yerleşmesini ve sorun yaratmasını önlemek için geçici üsler oluşturmaya başladı. Bu üslerin arkası dağlara ve yamaçlara dönük, önleri ise ovaya bakıyor.

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SIRA SURİYE'DE

Irak sınırının güvence altına alınması ile birlikte Türkiye şimdi Suriye'ye odaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef olarak gösterdiği yerlerdeki terör örgütü yuvalarını Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Türk özel kuvvet ve komandoları çembere alıp temizleyecek ve alan hâkimiyeti sağlayacak. Böylece, Suriye sınırı da büyük oranda güvence altına alınacak. Şartlara göre Suriye ordusu ile de alanda koordinasyon sağlanabileceği belirtiliyor.

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SURİYE'DEKİ KANDİL

Suriye'deki temizlik ve güvenli bölge oluşturulmasının en önemli ayağı Ayn el-Arap (Kobani) olarak görülüyor. Çünkü terör örgütü açısından Irak'taki Kandil neyse Suriye'deki Ayn el-Arap da aynı. Türkiye'nin burayı örgütten temizlemesi halinde Suriye sınırından gelecek tehditler en alt düzeye inecek.

RUSYA İTİRAZ ETMEYECEK

Ayn el-Arap, Münbiç, Tel Rıfat'ın temizlenmesine Rusya'nın cılız itirazlarda bulunsa da karşı çıkmayacağı düşünülüyor.


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suriye terör operasyonu son dakika kara harekatı

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