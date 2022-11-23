Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan kara harekatı için net konuştu! "Sadece başlangıç" diyerek açıkladı: Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Yürüttüğümüz diplomasi trafikleriyle ilgili kapsamlı değerlendirmelerimi Kabine sonrasında yapacağım açıklamaya bırakıyorum. Bugün burada sizlerle hepimizin canını yakan terör saldırıları hususundaki gelişmeleri ve atacağımız yeni adımları paylaşmak istiyorum. İstanbul'da İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı saldırı failleriyle ve onların bağlantılarıyla kısa sürede aydınlatılmıştır. Bombayı koyan terörist ile ona yardımcı olan çok sayıda kişi bulundukları yerlerde yakalanarak adalete teslim edilmiştir.
Türkiye artık ülkemize ve milletimize yönelik saldırılara karışan teröristlerle onlara yardım eden herkesi sınırlarımız içinde ve dışında tespit etme, yakalama, cezalandırma kabiliyetine ve gücüne sahiptir. İstanbul'daki eylemi timsah gözyaşlarıyla kınayanların gerçek yüzleri hemen arkasından başlattığımız operasyonlara verdikleri tepkiyle ortaya çıktı. Suriye'de kontrolleri altındaki bölgelerden ülkemize herhangi bir tehdit gelmeyeceği güvencesi veren güçlerin sözlerini tutamadıkları anlaşılmıştır. Suriye sınırlarıyla ilgili ahitlerimize sadık kaldık. Karşımızdakiler anlaşmanın gereğini yerine getiremiyorsa başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur.
Bölücü terör örgütü, ülke içinde eylem yapma kabiliyetini yitirdikçe sınır ötesinden gerçekleştirdiği saldırılarına ağırlık vermektedir. Yıl başından beri terör örgütü elebaşları açıklamalarıyla sivillere yönelik saldırıları teşvik ederek gerçek yüzlerini sergiliyorlar.