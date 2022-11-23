Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan kara harekatı için net konuştu! "Sadece başlangıç" diyerek açıkladı: Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab...

Yürüttüğümüz diplomasi trafikleriyle ilgili kapsamlı değerlendirmelerimi Kabine sonrasında yapacağım açıklamaya bırakıyorum. Bugün burada sizlerle hepimizin canını yakan terör saldırıları hususundaki gelişmeleri ve atacağımız yeni adımları paylaşmak istiyorum. İstanbul'da İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı saldırı failleriyle ve onların bağlantılarıyla kısa sürede aydınlatılmıştır. Bombayı koyan terörist ile ona yardımcı olan çok sayıda kişi bulundukları yerlerde yakalanarak adalete teslim edilmiştir.