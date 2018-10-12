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SON DAKİKA! Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirme kararı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.10.2018 13:49 | Son Güncelleme

Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını ele geçirip şantaj yapan tutuklular hakkında devam eden davanın son duruşması görüldü! Mahkemede tanık olan Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirme kararı çıktı

SON DAKİKA! Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirme kararı

Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 57 kişinin başta Instagram ve twitter olmak üzere sosyal medya hesaplarını ele geçirerek 'para koparmak amacıyla şantaj' yaptığı iddia edilen 3'ü tutuklu 18 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

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Aralarında çok sayıda ünlü isimin bulunduğu 58 kişinin sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesine ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada, çağrıldığı halde duruşmaya gelmeyen tanık Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı.

İHA


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