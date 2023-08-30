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  4. Son dakika | Erdoğan'dan Anıtkabir'de 30 Ağustos mesajı! 'Türkiye Yüzyılı vizyonunu azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz"

Son dakika | Erdoğan'dan Anıtkabir'de 30 Ağustos mesajı! 'Türkiye Yüzyılı vizyonunu azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz"

30.08.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de resmi törende düzenlendi. Törene devlet erkanı katılım sağladı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefimizin sembolü Türkiye Yüzyılı vizyonunu devlet, millet el ele, azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz" mesajını verdi.

Son dakika haberi: Büyük Zafer'in 101. yılı tüm yurtta kutlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devlet erkanı da eşlik etti.

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MUHALEFET LİDERLERİ DE HAZIR BULUNDU

Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

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Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

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ERDOĞAN: KARARLILIK VE AZİM İÇİNDE HAYATA GEÇİRİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Türk milletini özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı ifadesiyle tarif ettiğiniz Büyük Zafer'in 101'inci seneidevriyesine ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından birisi olan bu günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin muhterem üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma hedefimizin sembolü haline gelen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu, devlet millet el ele vererek büyük bir azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz. Ülkemizi hedefleri, milletimizi de asırlık hayalleriyle buluşturuncaya kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.

(AA)

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