Erdoğan’ın aday formülü hazır! İşte kulislerde konuşulan AK Parti ve MHP’nin yerel seçim planı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, en son 3 Temmuz’da yaptıkları görüşmenin ardından dün yeniden bir araya geldi. Bahçeli’nin Beytepe’deki konutunda gerçekleşen ve 50 dakika süren görüşme “Her iki parti yerel seçimler için yapılacak işbirliğinin startını verdi” şeklinde değerlendirildi.

Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “Seçimlere ayrı ayrı girelim” çağrısının ardından “Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur” açıklamasında bulunmuştu. Bahçeli, önceki gün ayrıca “Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de işbirliği içinde hareket edeceğini” açıklamıştı. Edinilen bilgiye göre iki liderin ana gündem maddesini yerel seçimler oluşturdu. AK Parti, seçmen yapısı itibarıyla son genel seçimlerde de oy düşüşünün görüldüğü üç büyükşehirde, Ankara, İstanbul ve İzmir’de “seçimleri riskli görüyor.” Bu nedenle de üç büyükşehirde CHP’nin karşısına “her kesimden oy alabilecek güçlü isimlerin aday çıkarılacağı” değerlendiriliyor.

Ancak AK Parti ve MHP arasında yerel seçimlerde yapılacak işbirliğinde, 2019 yılında olduğu gibi MHP’nin Ankara, İstanbul ve İzmir’de “AK Parti’nin adayına destek vereceği” AK Parti’nin de yine 2019’daki gibi Adana, Mersin ve Manisa gibi illerde “MHP’nin adayını destekleyeceği” belirtiliyor. Ancak her iki partinin öncelikle yerel seçimlerde “30 büyükşehir belediye başkanlığı işbirliğine gideceği” ifade ediliyor.

‘KONUT FİYATLARI İLE İLGİLİ EK TEDBİRLER AÇIKLANACAK’

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Bu kapsamda iki liderin de gündeminde büyükşehirlerdeki yaşam koşullarının olduğu ifade ediliyor. Erdoğan’ın büyükşehirlerde gittikçe “kronik bir sorun haline gelen konut fiyatları ile ilgili yeni ek tedbirler açıklayacağı” da kaydediliyor. Bu soruna yönelik çözüm adımları ile birlikte iki partinin büyükşehirlerde “CHP’nin karşısına güçlü adaylarla sahaya ineceği” ifade ediliyor.

AK PARTİ VE MHP’NİN YEREL SEÇİM PLANI HAZIR

İki partinin “büyükşehirlerin yanı sıra il, ilçe ve belde belediye başkanlıklarını belirlemede de işbirliği yapacağına” dikkat çekiliyor. Bu kapsamda da “AK Parti’nin yönettiği belediyelerde MHP’nin, MHP’nin yönettiği illerde de AK Parti’nin aday çıkarmayacağı” ifade ediliyor. İl, ilçe ve beldelerde “hangi partinin adayı daha güçlü ise o ilde AK Parti’nin MHP’nin adayını ya da MHP’nin AK Parti’nin adayını destekleyeceği” belirtiliyor.

