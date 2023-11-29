Son dakika | Erdoğan'dan CHP'nin hamlesine "Kolpa da olsa olumlu karşıladık" yorumu! "Kendilerini az da olsa geliştirdiler"

Bir hususta kendilerini az da olsa geliştirdiler; kendilerince güya bazı atamalar yapmışlar kabine üyelerimize özenip. Bunların ortada fol yok yumurta yokken gelin güvey olma sevdasını 14-28 Mayıs seçimlerinden çok iyi hatırlıyoruz. O zaman da erken gelip daha sonra kendilerini komik duruma düşürmüşlerdi. Kolpa da olsa içlerinden birilerini görevlendirmelerini olumlu karşıladık. Bu vesileyle belki bizden bir şey kaparlar.