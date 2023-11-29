Son dakika | Erdoğan'dan CHP'nin hamlesine "Kolpa da olsa olumlu karşıladık" yorumu! "Kendilerini az da olsa geliştirdiler"

Son dakika haberi: AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Konuşmasının ilk bölümünde Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Erdoğan, Netanyahu'ya bir kez daha sert sözlerle yüklendi. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gizli mutabakatı hatırlatan Erdoğan "Şimdi de devletin bakanlıklarını tereke malı gibi ona buna dağıttıkları gizli mutabakat konusunda aynı taktiği uyguluyorlar" diye konuştu. Erdoğan'ın CHP'deki değişime ilişkin mesajları ise konuşmasına damgasını vurdu.
"GAZZE KASABI NETANYAHU"
Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:
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Gazzeli kardeşlerimiz 7 Ekim'den bu yana insanlık tarihinin en kalleş saldırılarına maruz kaldılar. Camileri bombalandı, okulları harebeye çevrildi, sığındıkları mülteci kampları bilinçli şekilde hedef alındı. Analarının öpüp koklamaya kıyamadıkları sabiler hunharca katledildi. Netanyahu adını şimdiden tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırdı. Bu utanç lekesi hiçbir zaman temizlenmeyecektir. Gazze'de işlenen insanlık ve savaş suçlarını da, bir ikisi hariç Batılı ülkelerin tepkisizliğini de asla unutmayacağız.
- Cuma günü başlayan esir takaslarını ve insani arayı akan kanın bir nebze olsun durdurulması bakımından müspet bir gelişme olarak görüyoruz. İsrail kamuoyu nezdinde iyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun siyasi ömrünü uzatmak için daha çok kan dökmesinin mutlaka önüne geçilmelidir.
"YUNANİSTAN'LA ORTAK PAYDADA BULUŞABİLİRİZ"
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Almanya ile 50 milyar dolar seviyesinde olan ticaretimizi kısa sürede 60 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Dış politikada dostlarımızın sayısını artırma stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. 7 Aralık'ta yapmayı planladığımız Yunanistan ziyaretine yaklaşımımız bu yönde. Komşumuz Yunanistan ile ihtilaflarımız dün de vardı yarın da olacak. Ama bu gerçek aynı denizi, aynı iklimi, aynı coğrafyayı paylaşan iki komşu olarak ortak paydada buluşamayacağımız anlamına asla gelmiyor.
- Yeni yatırım taahhütlü avans kredisi programı kapsamında 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit ayrılacak. Böylece yatırımcılar çok uygun koşullarda finansmana erişim imkanı elde edecek. Merkez Bankası brüt rezervlerimizin Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 134,5 milyar liraya çıktığının müjdesini paylaşmak istiyorum. Meclise sunduğumuz yeni kanun teklifiyle ihracatın desteklenmesinden döviz kıskandırıcı işlerin teşvikine kadar pek çok düzenleme yer alıyor.
"YIL BİTMEDEN 46 BİN DEPREM KONUTU VE KÖY EVİNİ TESLİM EDECEĞİZ"
- Milletin acısını istismar eden deprem turistleri son seçimlerde sandıkta derslerini aldılar. Ekonomik hayattaki deprem fırsatçılarına da biz göz açtırmıyoruz. Bilhassa yapı malzemeleri ve yapım işlerinde piyasa gerçekleriyle izah edilmeyecek fahiş fiyatlar söz konusu. Aynı malzeme aralarında 60-70 km olan iki şehrimizde yüzde 20-30 fiyat farkıyla satılıyor. Tamamen açgözlülükten kaynaklanan bu çarpıklığın, vicdansızlığın üzerine gitmekte kararlıyız. 'Genel afet bölgesi' ilan edilen yerlerde 2025 yılı sonuna kadar mevcut cezaların 10 kat daha ağır uygulanmasını sağlayacağız. İnşallah önümüzdeki aydan itibaren yapımı tamamlanan deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlıyoruz. Yıl bitmeden toplam 46 bin deprem konutu ve köy evini hak sahibi depremzedelerimize teslim etmeyi planlıyoruz.
EMEKLİLERE 5 BİN LİRA İKRAMİYE
- Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirdiğimiz 5 bin lira ödeme kararımızı çalışan emeklerimize de teşmil ediyoruz. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra çalışan tüm emeklilerimize tek seferlik ödemelerini yapacağız. İlk düzenlemeden faydalanamayan 4 bin 689 bin emeklimizin hesaplarına 5'er bin liralarını yatıracağız. Böylece 76 milyar lira ilave kaynak kullanarak 15,2 milyon emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin lira ödemiş olacağız.
"SAPKIN VE SAPIK AKIMLAR"
- İstanbul Sözleşmesi'nden ülkemizin çekilmesine dair yürütülen marjinal kampanyaların hiçbir temeli yok. Şiddet meselesini bu sözleşmeyle irtibatlandıran amacı kadına yönelik şiddet değil. Bunlar gerçekten kadına şiddetten rahatsız olsa bölücü terör örgütünün kuyruğuna takılmazlardı. Bölücü örgüte sempatiyle bakanlarla opera dinlemeyi, seçim ittifakı kurmayı maharet saydılar. Şimdi de el etek öptükleri için onur duyduklarını ifade ediyorlar. Sapkın ve sapık akımların en büyük destekçisi olan bu kesimlerin en büyük hedefi toplumsal yapımızı çökertmek. Bu sapkın, sapık akımlar karşısında tek dik duran Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir. Gençlerimizi ifsad etmelerine fırsat vermeyeceğiz.
- Ücretsiz doğal gaz desteğimiz sürüyor. Vatandaşlarımıza toplam 87 milyar liralık doğrudan destek sağlamış olduk. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz.
"MUHALEFETTE YAŞANANLARI ÜZÜLEREK SEYREDİYORUZ"
- Muhalefette son dönemde yaşanan gelişmeleri sadece yüzümüz kızararak değil, üzülerek seyrediyoruz. Ne Türk siyaseti ne de Türk demokrasisi böyle bir manzarayı asla hak etmiyor. Açıkçası seçim sonuçları açıklandıktan sonra biraz umutlanmıştık. Belki hatalarını anlarlar diye ümit etmiştik. 14-28 Mayıs seçimlerindeki ağır yenilginin tüm faturasını cumhurbaşkanı adaylarına kestiler. Yollarına pişkince devam ettiler. Şimdi de devletin bakanlıklarını tereke malı gibi ona buna dağıttıkları gizli mutabakat konusunda aynı taktiği uyguluyorlar. 'Haberimiz yoktu' diyerek tam göbeğinde yer aldıkları kirli pazarlıklardan kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar. Utanmasalar seçim gecesi kameralar önünde 10 dakikada bir söyledikleri "Kazanıyor" yalanını inkar edecekler. Ama video o kadar güzel bir alet ki bunlara manevra fırsatı vermiyor.
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Bir hususta kendilerini az da olsa geliştirdiler; kendilerince güya bazı atamalar yapmışlar kabine üyelerimize özenip. Bunların ortada fol yok yumurta yokken gelin güvey olma sevdasını 14-28 Mayıs seçimlerinden çok iyi hatırlıyoruz. O zaman da erken gelip daha sonra kendilerini komik duruma düşürmüşlerdi. Kolpa da olsa içlerinden birilerini görevlendirmelerini olumlu karşıladık. Bu vesileyle belki bizden bir şey kaparlar.
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Bakın bugün bir başlık atıyorum; 'Yeniden İstanbul' Bizim kuklalarla ve kuklacılarla işimiz yok. Biz kuklacıyı da parmağında oynatan üst akılla mücadele ediyoruz.
- MHP ile görüşmelerimiz karşılıklı anlayış temelinde ilerliyor.