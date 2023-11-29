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Cumhur İttifakı'nın planında HÜDAPAR ve CHP detayı! 3 büyükşehir MHP'ye: Gözler Ankara kulislerini hareketlendiren görüşmede

29.11.2023 09:58 | Son Güncelleme:
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Bugün Ankara'da siyasetin gündemi hayli hareketli. İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı Erdoğan partilerinin grup toplantısında konuşacak. Gözler bir yandan da Cumhur İttifakı'ndaki kritik görüşmeye çevrildi: Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi, yerel seçimler için yol haritasının şekillendirilmesi bekleniyor. Kulislerde konuşulanlara göre 30 büyükşehir için anlaşma sağlandı. Plan belirlenirken HÜDAPAR ve CHP'nin oy potansiyelleri de hesaba katıldı.

Cumhur İttifakı'nın planında HÜDAPAR ve CHP detayı! 3 büyükşehir MHP'ye: Gözler Ankara kulislerini hareketlendiren görüşmede

Yerel seçimler yaklaşırken Cumhur İttifakı çalışmalarını hızlandırdı. AK Partili ve MHP'li kurmaylar yerel seçimlere yönelik stratejileri hazırladı, son noktayı Erdoğan ve Bahçeli koyacak.

"CHP'NİN KAZANABİLECEĞİ YERLER" DİKKATE ALINDI

Cumhur İttifakı’nda 31 Mart 2024’te yapılması planlanan yerel seçimlerde heyetler arası yapılan görüşmeler neredeyse tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün bir araya gelerek heyetlerin yaptığı çalışmalara son şeklini verecekleri ifade edilirken ittifak kapsamında heyetlerin stratejisini “il, ilçe ve belde bazında CHP’nin kazanabileceği yerlere göre oluşturduğuna” dikkat çekiliyor.

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Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde ortak adayla seçime gidecek. 30 büyükşehirden, 2019’da olduğu gibi Adana, Mersin ve Manisa’da “MHP’nin büyükşehir belediye başkan adayının destekleneceği”, diğer büyükşehirde ise AK Parti’nin aday göstereceği bir isme destek verileceği belirtiliyor.

27 YERDE ORTAK ADAY

Görüşmelerde, deprem illerinin yönetimini, “deprem illerini daha hızlı kalkındırmak amacıyla, AK Parti’nin istediği” belirtiliyor. Ancak bu illerden olan Osmaniye ve Adana’nın MHP’ye bırakıldığı da kaydediliyor. AK Parti ve MHP ayrıca 27 il belediyesinde işbirliği yapacak. Bu belediyelerden 23’ünde AK Parti, 4’ünde ise MHP’nin adayının destekleneceği ifade ediliyor. Bu illerde Osmaniye’nin dışında CHP’nin yönetimindeki Kırşehir, Bartın, Amasya gibi il belediyelerinde de ittifak kapsamında MHP’li adayın destekleneceği söyleniyor.

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HÜDAPAR ADAY ÇIKARMAYACAK

Cumhur İttifakı’nda yerelde iş birliğinde “bazı Doğu illerinde AK Parti’nin, HÜDAPAR’ı destekleyeceği” iddiaları gündeme gelmişti. Ancak 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerdeki işbirliği kapsamında AK Parti’nin, YRP, HÜDAPAR ve DSP ile yürüttüğü görüşmeler kapsamında, “HÜDAPAR’ın aday çıkarmayacağı ve AK Parti’nin adaylarına destek vereceği” belirtiliyor. AK Parti’nin DSP ile yürüttüğü görüşmelerde ise “DSP ile AK Parti arasında tek bir yerde işbirliğinin yapılması kararının alındığı” kaydediliyor.

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Yerel seçim Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı
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