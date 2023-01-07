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  4. SON DAKİKA | Eren Abluka Sonbahar Kış-20 operasyonu başlatıldı

SON DAKİKA | Eren Abluka Sonbahar Kış-20 operasyonu başlatıldı

07.01.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Batman ilinde 650 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar Kış-20 operasyonu başlatıldı.

SON DAKİKA | Eren Abluka Sonbahar Kış-20 operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Batman ilinde 650 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar Kış-20 operasyonu başlatıldı. (İHA)

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