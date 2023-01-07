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Ege Denizi'nde peş peşe depremler! Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi, Valilikten açıklama

07.01.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi'nde sabaha karşı bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Yunanistan’ın Midilli Adası, büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı. Deprem Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi. Çanakkale Valiliği, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti. Öte yandan saat 05.54'te aynı bölgede bir deprem daha meydana geldi.

Ege Denizi'nde peş peşe depremler! Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi, Valilikten açıklama

Ege Denizi'nde saat 04.52'de merkez üssü Yunanistan’ın Midilli Adası olan bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 5.0 olarak açıklanan deprem Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi. Bu depremin ardından saat 05.54'te Çanakkale Ayvacık'ın 12 km açığında 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

EGE'DE 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ege Denizi’nde saat 04.52 sıralarında merkez üssü Yunanistan’ın Midilli Adasında yüzeyden 14 kilometre derinlikte 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve Balıkesir’de de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği, merkez üssü Yunanistan’ın Midilli Adasında meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün 04:52’de Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Dakikalar içinde peş peşe depremler! Dakikalar içinde peş peşe depremler!

BİR DEPREM DAHA

Ayrıca saat 05.54'te Çanakkale Ayvacık'ın 12 km açığında 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Çanakkale Yunanistan

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