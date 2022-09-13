HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Ermenistan'ın provokasyonu çatışmaları başlatmıştı! Azerbaycan ordusu şehit sayısını açıkladı

Son dakika: Ermenistan'ın provokasyonu çatışmaları başlatmıştı! Azerbaycan ordusu şehit sayısını açıkladı

13.09.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerin saldırısı ve devamında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan Ordusu’ndan 42, Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığı’ndan 8 asker olmak üzere toplam 50 askerin şehit düştüğünü duyurdu. Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Ermenistan'ın provokasyonu çatışmaları başlatmıştı! Azerbaycan ordusu şehit sayısını açıkladı

Son dakika haberi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada 42’si askeri personel, 8’i sınır muhafızı olmak üzere 50 askerin şehit edildiği belirtildi.

H2

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

H1

Açıklamada, Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 askerin şehit olduğu bildirildi.

Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan sınırında çatışmalar başladı! ABD'den 'Derhal durdurun' çağrısı geldiSon dakika: Azerbaycan ve Ermenistan sınırında çatışmalar başladı! ABD'den 'Derhal durdurun' çağrısı geldi

"ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

Aliyev paylaşımında "Şehitlerin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullandı.

vev

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eyfel Kulesi ile ilgili yeni karar açıklandı! Daha erken...Eyfel Kulesi ile ilgili yeni karar açıklandı! Daha erken...
'Park' kavgası kanlı bitti! Suriyeli grup diş teknisyenini bıçakladı'Park' kavgası kanlı bitti! Suriyeli grup diş teknisyenini bıçakladı
Balkondan iç çamaşırı düştü, pompalı tüfekle vuruldular!Balkondan iç çamaşırı düştü, pompalı tüfekle vuruldular!
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıkladı!

Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıkladı!

TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu

TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu

Devlet hastaneleriyle ilgili flaş iddia! Kota mı geldi?

Devlet hastaneleriyle ilgili flaş iddia! Kota mı geldi?

Yunanistan Cumhurbaşkanı, Meis Adası'nı ziyaret etti! Dikkat çeken fotoğraflar

Yunanistan Cumhurbaşkanı, Meis Adası'nı ziyaret etti! Dikkat çeken fotoğraflar

Adnan Oktar davasında avukat ve hakim arasında ilginç diyalog

Adnan Oktar davasında avukat ve hakim arasında ilginç diyalog

Astığı pankart şaşkına çevirdi! 'Kızara kızara yazdım ama...'

Astığı pankart şaşkına çevirdi! 'Kızara kızara yazdım ama...'

İlginizi Çekebilir

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Prenses Diana’yla kıyaslandı! “Gölgede bıraktı”

Prenses Diana’yla kıyaslandı! “Gölgede bıraktı”

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.