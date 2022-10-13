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Son dakika: Eski ABD Başkanı Donald Trump ifadeye çağrıldı!

13.10.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre ABD'de Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ifadeye çağırdı. Komite Başkanı Bennie Thompson yaptığı açıklamada "Trump, 6 Ocak'ta olan hikayenin merkezindeki insandı. Bu nedenle ondan dinlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Eski ABD Başkanı Donald Trump ifadeye çağrıldı!

Son dakika: Ülkede 6 Ocak 2021 günü yaşanan Kongre baskınını soruşturmak için kurulan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, daha önce Ian Kasırgası nedeniyle ertelenen oturumu bugün gerçekleştirdi. Oturumdaki oylamada 9 Komite üyesinin tamamı, Trump'ın ifadeye çağırılmasına yönelik teklife "evet" oyu verdi.

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'TRUMP'TAN DİNLEMEK İSTİYORUZ'

Komite Başkanı Bennie Thompson, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Trump, 6 Ocak'ta olan hikayenin merkezindeki insandı. Bu nedenle de ondan dinlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Thompson, Komitenin 6 Ocak'ta olanları bir bütün halinde duyması gerektiğini söyledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
abd ifade trump
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