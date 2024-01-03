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  4. Son dakika: Fatih Altaylı hakkında 2 ayrı soruşturma! Ege Akersoy için yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı gündem olmuştu! Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Son dakika: Fatih Altaylı hakkında 2 ayrı soruşturma! Ege Akersoy için yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı gündem olmuştu! Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

03.01.2024 00:00 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Gazeteci Fatih Altaylı'nın, Filistin'e destek yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk atan Ege Akersoy'u kast ederek yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı gündem olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından resen iki ayrı soruşturma başlattı. Fatih Altaylı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Son dakika: Fatih Altaylı hakkında 2 ayrı soruşturma! Ege Akersoy için yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı gündem olmuştu! Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Son dakika: İstanbul'da 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid Bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruk atan üniversite öğrencisi Ege Akersoy tutuklanmıştı. Bu olaydan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından 'Eline Sağlık' yazan Gazeteci Fatih Altaylı gündem olmuştu.

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FATİH ALTAYLI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı Ege Akersoy'a ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı "Eline sağlık" paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

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'ŞÜPHELİ' SIFATIYLA İFADEYE ÇAĞRILDI

Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan resen ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Altaylı'nın, soruşturmalar kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi. (AA)

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