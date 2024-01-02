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Filistin'e destek yürüyüşündeki yumruklu saldırıda yeni gelişme! Ege Akersoy'a tokat atan şüpheli serbest bırakıldı

02.01.2024 23:44 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da Filistin'e destek mitinginde, üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak taşıyan İsmail Aydemir'i yumruklayan Ege Akersoy'a kalabalığın arasında bir kişi tokat atmıştı. Kimliği tespit edilerek polis tarafından gözaltına alınan ve 'kasten yaralama' suçundan hakkında tahkikat yürütülen şüpheli O.T. serbest bırakıldı.

Filistin'e destek yürüyüşündeki yumruklu saldırıda yeni gelişme! Ege Akersoy'a tokat atan şüpheli serbest bırakıldı

Yeni yılın ilk gününde çeşitli vakıf ve derneklerin oluşturduğu Milli İrade Platformu'nca Galata Köprüsü üzerinde gerçekleştirilen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' mitingi sonrası üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak açan taşıyan İsmail Aydemir, tartıştığı Ege Akersoy tarafından yumruklandı.
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Polis olaya müdahale ederken, kalabalığın arasından bir kişi Ege Akersoy'a tokat attı. Araya giren polis tokat atan kişiyi uzaklaştırdı.

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SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından kimliği tespit edilen O.T., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' suçundan hakkında tahkikat yürütülen O.T., emniyette verdiği ifadenin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Fatih Filistin Gazze yumruk
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