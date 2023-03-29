Son dakika: Fatih Erbakan canlı yayında duyurdu! 'Cumhur İttifakı'na katıldığımız için bazı seçmenlerimiz...'

Son dakika: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tv100'de ekranlara gelen Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.

Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhur İttifakı'na katıldığımız için bazı seçmenlerimizin gittiği oldu. Gelenlerin çok daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Genç kesim biraz daha duygusal davranabiliyor. Bizim duruşumuzda bir sıkıntı yok.

'BAKANLIK PAZARLIĞI YAPMIYORUZ'

Milli Görüş’ün temel çizgilerinde mutabakat olursa bir araya gelebiliriz, bir herhangi bir milletvekilliği, bakanlık pazarlığı yapmıyoruz.

'EKSİKLERİ TAMAMLAMAK ADINA BİR MUTABAKAT METNİ VAR'

Biz bu ittifaka girdik diye geçmişte yanlış dediklerimize doğru diyecek halimiz yok. İnşallah Meclis’te daha güçlü bir şekilde dile getireceğiz. Biz yanlışları düzeltmek, doğruyu tebrik etmek için yola çıktık. Eksikleri tamamlamak adına bir mutabakat metni var.

CUMHUR İTTİFAKI'NDAN BİR BEKLENTİLERİ VAR MI?

Hiç öyle bir şey konuşmadık. Böyle bir pazarlık da olmadı. Bizim doğrudan hükümetin içinde olmak gibi bir düşüncemiz de yok. Yeter ki bizim prensip dediğimiz maddeleri hayata geçirsinler, biz de tebrik edelim."

ADNAN OKTAR KONUSU

Candaş Tolga Işık'ın "Adnan Oktar'ın bir eserini birine tavsiye eder misiniz?" sorusuna "Ederim tabi. Çünkü kitabın kendisinde bir sıkıntı yok." diyen Erbakan, "Kitabın üzerinde Adnan Oktar yazması, bunca mağdur kadın, bunca çocuk. Bunlar sizi rahatsız etmez mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabi ki rahatsız edebilir ama zaten bu kitapları şu anda bulmaları mümkün değil. Bir yerde varsa da bu kitapları yakalım, çöpe atalım anlamına gelmez. Kitabın, kağıdın, cildin bir kabahati yok."

Işık'ın "20 senedir bu gruba operasyon yapılıyor, bir tane tape, kaset ortaya konamadı deyip savunuyorsunuz" sözlerine "Bu söylediklerinizle ilgili bir tane kaset çıkartılması gerekirdi bence." diyen Erbakan, "Bir tane Adnan Oktar'ın taciz yaptığına dair görüntü var mı?" ifadelerini kullandı.

'ADNAN OKTAR'I SAVUNACAK DEĞİLİM'

Candaş Tolga Işık'ın "10 yaşında bir çocuğun annesinin çocukla konuştuğu ve kendisinin Adnan Oktar'la evlendireceğine dair konuşmalar var. Bunlar normal mi?" sorusuna ise Erbakan şu yanıtı verdi:

"Ben tabi Adnan Oktar'ı savunacak değilim, siz konuyu çarpıtmayın. Tamamen burada ittifakla ilgili, Yeniden Refah Partisi'nin pozisyonuyla ilgili şeyler için çıktık. Konuyu Adnan Oktar'a getiriyorsunuz."

Işık'ın "Ben sizin Adnan Oktar'a ilginizi anlamaya çalışıyorum." sözlerine ise Erbakan, "Ben Adnan Oktar'ın müridiymişim gibi konuyu sürekli oraya getirmenize gerek yok. İlgimi anlattım size. Kitapları gayet güzel. Kitapların içindeki bilgilerin bir kabahati yok. Doğru her zaman doğrudur." yanıtını verdi.

