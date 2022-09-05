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  4. SON DAKİKA | Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyeti Hazine'ye devredildi! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk açıklama

SON DAKİKA | Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyeti Hazine'ye devredildi! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk açıklama

05.09.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyetini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alarak Hazine'ye devretti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün İBB’nin milyarlarca lira değerindeki 2 mülküne daha merkezi idare tarafından el konuldu. Hukuki olarak sonuna kadar konunun takipçisiyiz" dedi.

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duyurduğu mülkiyeti İBB'ya ait olan İstanbul Boğazı'ndaki iki yalı Hazine'ye devredildi. İstanbul Valiliği'nde toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyetini İBB'den alarak Hazine'ye devretti.

SON DAKİKA | İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün İBB’nin milyarlarca lira değerindeki 2 mülküne daha merkezi idare tarafından el konuldu. Hem hukuk nezdinde iflas etmiş bir dayatma, hem de halk nezdinde iflas etmiş bir yönetim anlayışı ile bir kez daha muhattap olduk. Hukuki olarak sonuna kadar konunun takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yatığı açıklamada 2009 yılından beri İBB ile yapılan sözleşme çerçevesinde THY, DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş.'nin kiracısı olduğu Hatice ve Fehime Sultan yalıları ile ilgili , "Bir engelleme girişimi daha… İBB’nin en değerli gayrimenkulleri Hatice ve Fehime Sultan Yalıları’na el konulmak isteniyor. Halkın malı olan yalılar, kim oldukları, ne oldukları, hangi aile mensubu oldukları belli olmayan kişilere peşkeş çekiliyor" demişti.

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THY YALANLAMIŞTI

THY ise Ekrem İmamoğlu'nu yalanlayarak, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarında yer verdiği gerçek dışı, hukuki durumu doğru yansıtmayan, yer yer itham ve hatta iftiraya varan açıklamaları tarafımızca hayret ve esefle izlenmiş olup, fiili ve hukuki gerçeğe aykırı hususların işbu açıklama ile tek tek cevap verilmesi zarureti doğmuştur. Şirketimiz THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş., Yalıların 2009 yılından bu yana kiracısıdır." denilmişti.

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Ekrem İmamoğlu yalı
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