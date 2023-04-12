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Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'canlı yayın' ve 'belge' göndermesi! "Her ne varsa açıklayın!"

12.04.2023 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in bitimine 9 hafta kala şampiyonluk yarışı kızıştı. Lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe, puan farkını 6'ya düşürmüştü. Ligde son viraja girilirken, heyecan da tüm hızıyla artıyor. 57 puanla 2. sırada yer alan sarı - lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından Galatasaray ve sarı - kırmızılı kulübün Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a göndermeli bir tweet atıldı. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'canlı yayın' ve 'belge' göndermesi! "Her ne varsa açıklayın!"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, heyecan da iyiden iyiye artıyor. Lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftayı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kayıpsız kapatmasının ardından şampiyonluk yarışı kızıştı. Zirve çekişmesinin yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki gerginlik de günden güne büyüyor.

"KAYITLARI AÇIKLAYACAĞIZ"

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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un Adana Demirspor maçı sonrasında, "Biz bundan sonra her türlü konuda bu şekilde iletişimde olacağız. Lig sonunda tüm kayıtları ve konularıyla elimizdeki her şeyi açıklayacağız." şeklinde yaptığı açıklamalara Fenerbahçe'den gönderme geldi.

Sarı - lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından atılan tweet'te şu ifadelere yer verildi;

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"2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ, VERSİYON 2: "Tehditler Devreye Alındı!" Yalan: Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz.

Gerçek: “2 Nisan 2023: Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Şu an yapmamızın sebebi ligin gerginliğini arttırmamak.” Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!"

GALATASARAY'DAN CEVAP

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Galatasaray ise Fenerbahçe'nin tweet'inden dakikalar sonra "KONSANTRASYON" şeklinde bir paylaşım yaptı.

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