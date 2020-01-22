HABER
  4. Son dakika: FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa ceza yağdı

Son dakika: FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 14:00 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa 3 yıl 9 ay ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Son dakika: FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa ceza yağdı

FETÖ/PDY adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak ile birçok eski emniyet müdürünün bulunduğu ‘VİP dinleme’ davasında 131 sanık hakkında, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal’, ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçlarından 3 yıl 6 ay ile 45 yıl arasında ceza verildi. 37
sanığa beraat verilirken, 43 sanığın da dosyası ayrıldı.

Ayrıntılar birazdan...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki... Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki...
Erdoğan katılmıştı! O iddiaya Bakanlık'tan açıklamaErdoğan katılmıştı! O iddiaya Bakanlık'tan açıklama
Üşüyüp otobüse binen köpek yolcularla şehir turu attıÜşüyüp otobüse binen köpek yolcularla şehir turu attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ "VIP dinleme" davası

En Çok Okunan Haberler

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Madem tayip erdoganin ses kayitlari yalandi neden bu ses dinlemeyle ilgili yargilama oldu o zaman ses kayitlari dogru
askere ömür boyu muebbet bunlara 3-45 yil arası ceza. niye!!!. bunlara da ver müebbet.
uydur uydur giydir gitsin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırklareli'nde planörden köye 6 çanta dolusu uyuşturucu attılar!

Şoke eden olay! Planörden köye attılar

İstanbul'da dev operasyon! 40 ton ele geçirildi

Dev operasyon! Hepsi bir garajdan çıktı

'10 milyon fidan kurudu' iddiasına Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama

Erdoğan katılmıştı! O iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Son dakika! Meteoroloji'den perşembe günü için soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji'den 'perşembe' uyarısı geldi

Antalya'da sokakta üşüyen sevimli köpek halk otobüsüne sığındı

Otobüste renkli anlar! İlgi odağı oldu

Evinden çıktığı sırada öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Evinden çıktığı sırada öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.