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  4. SON DAKİKA | G-20'de üst düzey zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşüyor

SON DAKİKA | G-20'de üst düzey zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşüyor

15.11.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G-20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüşüyor. Kritik zirvede önemli konuların ele alınması beklenirken, Amerikan Bloomberg sitesinden Erdoğan'la ilgili dikkat çeken bir yorum geldi.

SON DAKİKA | G-20'de üst düzey zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşüyor

Son dakika: G-20'de gözler kritik Erdoğan-Biden zirvesine çevrildi. Endonezya’nın Bali Adası’nda toplanan G20 Liderler Zirvesi kapsamında iki lider bir araya geldi. Türkiye-ABD ilişkileri arasında son dönemde öne çıkan konuların ele alınması beklenen görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve etkilerinin de konuşulması bekleniyor.

FETÖ ELEBAŞININ TÜRKİYE'YE İADESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik zirve öncesi FETÖ elebaşının Türkiye'ye getirilmesi konusunu Biden'a ileteceğini açıklamıştı.

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BLOOMBERG'DEN ERDOĞAN VURGUSU

Öte yandan Amerikan Bloomberg sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küresel tahıl arzını güvence altına alma rolünden kaynaklanan beklenmeyen bir destekle zirvede yer aldığı yorumunu yaptı.

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G20 Liderler Zirvesi için Bali'deki Apurva Kempinski’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmî karşılama törenine katıldı. Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

LİDERLERLE AYAKÜSTÜ SOHBET

Resmî karşılama töreni sonrasında liderler, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda liderlerle ayaküstü sohbet etti.

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MACRON'LA GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN KARE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Erdoğan,'ın, elini Macron'un omzuna atması dikkat çekti. Benzer bir görüntü, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen bir NATO toplantısında da yaşanmış ve gündem olmuştu.

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