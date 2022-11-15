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  4. Türkiye sorusu canlarını sıktı! Pentagon yetkilisi bunu beklemiyordu: Bakan Soylu'nun sert tepkisine ABD'den kaçamak yanıt

Türkiye sorusu canlarını sıktı! Pentagon yetkilisi bunu beklemiyordu: Bakan Soylu'nun sert tepkisine ABD'den kaçamak yanıt

15.11.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar günü İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain terör saldırısı Türkiye'yi derinden yaralarken dünyada da ses getirdi. ABD dahil birçok ülkeden taziye mesajı geldi. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ABD'ye çok sert tepki gösterdi, "ABD'nin taziyesini reddediyoruz" diyerek ABD'nin terör örgütüne desteklediğine değindi. Soylu'nun bu söylemi karşısında ABD'nin yanıtı merak edilirken Pentagon'a konuyla ilgili soru yöneltildiğinde yetkili soruya cevap vermekten dahi kaçındı.

Türkiye sorusu canlarını sıktı! Pentagon yetkilisi bunu beklemiyordu: Bakan Soylu'nun sert tepkisine ABD'den kaçamak yanıt

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, bir grup gazeteciye Ukrayna-Rusya savaşı üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yetkiliye beklemediği 'Türkiye' sorusu yöneltilince kaçamak bir yanıt vererek soruyu geçiştirdi.

YANITLAMAKTAN KAÇINDI

Pentagon yetkilisi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki saldırı üzerine “ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin taziye mesajını kabul etmediklerine” ilişkin açıklamasına yönelik soruya şöyle yanıt verdi:

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“Bu brifingin Ukrayna odaklı olmasını istiyorum. Şunu söyleyeceğim, Türkiye halen çok önemli bir müttefik. Sizin Ukrayna dışındaki sorularınızı bu toplantı dışında değerlendirmekten memnuniyet duyarız.”

SOYLU: BÜYÜKELÇİLİLİĞİN TAZİYESİNİ REDDEDİYORUZ

Pazar günkü terör saldırısının ardından dün İstiklal Caddesinden açıklama yapan Bakan Soylu, ABD'ye tepkisini şu sözlerle dile getirmişti:

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"Biz, bize verilen mesajı biliyoruz, bize verilen mesajı aldık. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum: Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani'yi, terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa, kendi senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz elbette tartışılmalıdır. Biz kimsenin düşmanı değiliz, kimsenin topraklarında gözümüz yok, kimseye kalleşlik yapmıyoruz ama bu kalleşliklere elbette ki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum."

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNİN MESAJI

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliğinden saldırının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyonu olarak, bugün öğleden sonra İstanbul’da meydana gelen patlamadan derin bir üzüntü duymaktayız. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz."

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(AA)

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İstiklal Caddesi terör saldırısı Pentagon abd

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