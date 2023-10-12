SON DAKİKA |Gazze'de ölü sayısı 1200'e yaklaştı! İsrail'den ilk resmi açıklama geldi: 'Elimizden geleni yapacağız'

Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonuna İsrail Gazze'yi vurarak karşılık vermişti. Günlerdir süren çatışmalarda bölgede ölü ve yaralı sayısı artıyor. Gazze'de ölenlerin sayısının 1200'e yaklaştığı aktarıldı. BM durumun çok tehlikeli olduğunu ifade ederek ateşkes çağrısında bulundu. İsrail Sağlık Bakanı Arbel, İsrail’e saldırı düzenlerken yaralı halde ele geçirilen Filistinlilerin tedavisinin yapılmayacağını bildirirken İsrail'den Hamas'ın elindeki esirler için ilk resmi açıklama geldi. İşte dakika dakika ayrıntılar...

06.30 BM'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI: DURUM ÇOK TEHLİKELİ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Gazze Sorumlusu Hamade el-Beyari, ofisin resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, "Bu aşamada birinci dereceden yapılması gereken, ateşkes ya da insani ateşkes. Böylece, yardım çalışanları, durumları değerlendirme imkanı bulabilir. Biz, şu ana dek sahada, durumları değerlendirecek güvenli bir ortam bulamadık" ifadelerini kullandı. "Gazze Şeridi'nde durumun gerçekten tehlikeli olduğu belli, zorlayıcı şartlar hiç olmadığı kadar ağır olabilir" diyen Beyari, bu şartlarda insani yardımların sunulmasının da tehlikelerle çevrili olduğuna işaret etti. Beyari kentteki insani duruma ilişkin, şunları aktardı: "Tek elektrik santrali yakıt olmadığı için çalışmasını durdurmak zorunda kaldı. Bu da Gazzelileri sağlık ve su hizmeti almak konusunda olumsuz etkileyecek. Kaynak sıkıntısı var, dış dünya ile Gazze arasındaki geçiş kapıları tamamen kapalı, kentte tedarik zinciri kopuk." Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından hazırlanmış merkezlere sığınanların sayısının 280 bini aştığına dikkati çeken Beyari, Ajansa bağlı bazı merkezlerin de sığınanları karşılamaya uygun olmadığını belirtti.

06.25 İSRAİL SAĞLIK BAKANI: 'YARALANAN FİLİSTİNLİLERİ TEDAVİ ETMEYECEĞİZ' Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, İsrail Sağlık Bakanı Arbel, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, saldırılarda yaralanan Hamaslıların devlet hastanelerinde tedavilerinin durdurulması emrini verdiğini açıkladı. Mektubunda, "Sağlık sistemi bu zor zamanlarda İsrail askerlerinin tedavisine ve gelecek olana hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır" diyen Arbel, kendi rehberliği altındaki kamu sağlığı sisteminin, Hamaslıları tedavi etmeyeceğini duyurdu. Arbel, konuyla İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) veya İsrail Cezaevi Hizmetlerinin ilgilenmesi gerektiğini, Sağlık Bakanlığı olarak bu kurumlara gereken yardımı yapacaklarını belirterek, bu durumun yerine getirilmesi için Netanyahu'dan acil talimat talebinde bulundu.

06.00 GAZZE'DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 1200'E YAKLAŞTI Filistin Sağlık Bakanı Vekili Dr. Yusuf Eburriş, sağlık hizmetlerinin durumunu değerlendirmek üzere Gazze'deki Şifa Hastanesinde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eburriş, "Şehitlerin sayısı 1200'ye yaklaştı, yaralılar da yaklaşık 5 bin kişi" dedi. Eburriş, vefat edenler ve yaralıların büyük çoğunluğunu çocuk, kadın ve yaşlıların oluşturduğunu kaydetti. Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının artmasından dolayı Gazze'deki hastanelerin tam kapasiteyle çalıştığı belirtilmişti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaptığı basın açıklamasında, doluluktan dolayı hastanelerde hasta ve yaralıların yerlerde yatırıldığını, bu şekilde tedavi edilmeye çalışıldığını aktarmıştı. Kudra, "İsrail elektrik, su ve yakıtı kesmeyi sürdürüyor, bu durum büyük tehlike yaratıyor, çok acı bir çevre ve sağlık felaketi yaşanabilir" uyarısında bulunarak, bunun sorumluluğunun İsrail işgalinde olduğunu kaydetmişti.

05.30 İSRAİL'DEN ESİRLER İÇİN İLK AÇIKLAMA GELDİ: 'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ' İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Gantz; söz konusu açıklamayı, acil durum hükümetinin kuruluşunun açıklandığı basın toplantısında yaptı. Toplantıda, Gantz'ın yanı sıra Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da hazır bulundu. Gantz, "Burada birlikte oluşumuz, düşmanlarımıza ve tüm İsrail vatandaşlarına 'seferberlik halinde' olduğumuzu gösteren bir mesajdır. Endişe içindeki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Onların korkularını ve acılarını anlıyorum ama onları teselli edecek söz bulamıyorum." dedi. "İsrail, bölgenin en güçlü ülkesi ve en güçlü ordu da onun." diyen Gantz, bu gücün Gazze'de ve gerekirse Lübnan'da hissedileceğini ve tüm dünya tarafından görüleceğini kaydetti. Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerle ilgili de konuşan Gantz, "Sevdiklerimizi vatanlarına geri getirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı. Gantz'ın açıklaması, Hamas'ın elindeki esirlerle ilgili İsrail tarafından yapılan ilk resmi açıklama oldu. İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) 10 Ekim'deki haberine göre, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelen esir yakınları, hükümetin 4 gün boyunca kendileriyle konuşmamasına tepki göstermiş ve "Gerekirse ülkeyi sarsma" tehdidinde bulunmuştu. Dün İsrail basınında yer alan haberlerde, Netanyahu ve Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz'ın, hük

05.00 İSRAİL SAĞLIK BAKANLIĞI: YARALI SAYISI 3 BİN 268'E ULAŞTI Yedioth Aharonoth gazetesine göre, İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün hastanelerde 443 yaralının tedavi altına alındığı, bunlardan 105'nin durumlarının kritik olduğu bildirildi. Açıklamada, "Savaşın başladığı 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana, hastanelere nakledilen yaralı sayısı 3 bin 268'e ulaştı." ifadesi kullanıldı. Öte yandan İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'a göre, öldürülen İsraillilerin sayısı 1200 olurken, yaralı sayısı ise 2 bin 900 olarak kaydedildi.

04.30 HAMAS'TAN AKSA TUFANI AÇIKLAMASI: BİRİNCİ DERECEDEN SAVUNMA OPERASYONUDUR Hamas Hareketi'nin resmi internet sitesinde Hareketin Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran'ın Aksa Tufanı'na ilişkin basın açıklaması yayımlandı. Bedran, açıklamasında "operasyonun İsrail işgalinin Filistin'deki ihlallerine bir cevap olarak, birinci dereceden bir savunma operasyonu olduğunu, İsrail askeri üsleri ve merkezlerini hedef aldığını" bildirdi. Hamas'ın silahlı güçlerine ilişkin "İsrailli sivilleri öldürdükleri" yönündeki İsrail iddialarını yalanlayan Bedran, şunları kaydetti: "Dinimiz, sivillere dokunmayı ve hedef almayı bize yasaklar. Hamas savaşçıları, Kassam Tugayları Komutanı Ebu Halid Dayf'ın videolarında da anlattığı gibi, sivillere dokunulmaması gerektiği yönündeki öğütlerini yerine getirmiştir" Bedran, İslam ve Arap dünyasına dimdik ayakta duran Filistin halkının yanında yer almaları çağrısında da bulundu.

04.00 ARAP BİRLİĞİ'NDEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI Arap Birliği dışişleri bakanları, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ele almak için Mısır'ın başkenti Kahire’de olağanüstü toplantı düzenledi. Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, toplantıda yaptığı konuşmada, "Filistin topraklarındaki trajik durum, Filistin-İsrail çatışmasını, bölgedeki yansımalarının neler olacağını tahmin dahi edemeyeceğimiz bir aşamaya getirebilir. Son günlerde bölgede yaşanan kanlı ve korkunç olaylar ile şiddet ve gerginlik, yaşananların benzeri görülmemiş bir durum olduğunu gösteriyor." dedi. Yüzlerce kişinin öldüğü, binlercesinin yaralandığı saldırılarda 170 binden fazla kişinin de evini terk etmek zorunda kaldığına işaret eden Burita, Gazze'nin su, gıda ve yakıttan mahrum bırakıldığını ve bunun trajik bir durum olduğunu dile getirdi. Sivillerin hedef alınmasının büyük bir endişeye sebebiyet verdiğini ve bölgede barış ihtimalini yok ettiğini kaydeden Burita, uluslararası insani hukuk kapsamında Filistinlilere koruma sağlanması çağrısı yaptı. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de Gazze'de yaşanan "felaketin" acil ve etkin müdahale gerektirdiğini söyledi. Ürdün olarak, Gazze'ye yönelik saldırıların durması çağrısı yaptıklarını ve bunun olmaması durumunda bölgenin şiddet sarmalına sürükleneceği uyarısında bulunduklarını kaydeden Safedi, Gazze'ye su, yakıt, gıda ve insani yardımların ulaşması için acil müdahale gerektiğini ifade etti. Safedi, "Gazze'de yaşanan trajedi ve Batı Şeria'da kötüye giden durum, gelecekte savaşların çıkmasını ve şiddet sarmalının tekrarlanmasını önleyecek adil barışın tesisi için acil ve etkin müdahaleyi gerektiriyor." diye konuştu. Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ise konuşmasında uluslararası camianın, dünya üzerindeki en adil mesele olan Filistin meselesine karşı uyguladığı çifte standardın ifşa edilmesi gerektiğini dile getirdi. Attaf, İsrail'in, Filistin halkının çaresiz ve kendisine dayatılanlara teslim olduğunu düşünerek hata yaptığını vurguladı.