SON DAKİKA | Gazze'de ölü ve yaralı sayısı artıyor! Savaşa katılma çağrısında bulundu, İsrail denizden de vurmaya başladı

Hamas'ın cumartesi günü başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrasında İsrail de Gazze'yi vurarak cevap vermişti. Dünyanın yakından takip ettiği olayda her geçen dakika can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. ABD Başkanı Biden en az 11 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklarken Gazze'ye elektriğin ardından su da kesildi. ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'den İsrail'e destek gelirken Libya Müftüsü Şeyh Sadık el-Gıryani ise Filistin ve çevre ülkelerde Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki gençlerin de İsrail'e karşı savaşa katılmaları çağrısı yaptı. İşte ayrıntılar...
06.00
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı.
Akdeniz kentlerinden Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının gece boyu aralıksız hava saldırıları sürerken, bu kez şehrin orta kesimleri ve Han Yunus kenti sahil kesimlerindeki yerleşim yerleri denizden atılan roketlerin hedefi oldu.
05.00
İsrail, dün Lübnan sınırından ülkeye sızan silahlı kişilerle çıkan çatışmalarda ordu saflarından bir subayın öldüğünü duyurdu.
04.00
Filistin Sağlık Bakanlığı Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ve Batı Şeria'daki olaylarda yaşamını yitirenlerin sayılarını güncelledi.
Açıklamada, 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısının 704'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu kaydedildi.
İsrail saldırılarında, kasıtlı olarak ambulansların hedef alındığı ifade edilen açıklamada, hava saldırıları sebebiyle Gazze'deki Beyt Hanun Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.
Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Batı Şeria'ya bağlı el-Halil kentinin kuzeyindeki Arrub mülteci kampında Muhammed Macid İbrahim Hammad (20) adlı bir gencin İsrail kurşunuyla yaralandığı ve hastanede hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Bakanlık bu son ölüm haberiyle 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da ölen Filistinlilerin sayısının 18'e yükseldiğini aktarmıştı.
02.30
ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail-Filistin çatışmasını ele almak için yaptıkları görüşmenin ardından ortak bildiri yayımladı.
Liderler, İsrail'e olan kararlı desteklerini vurgularken, "Hamas'ı ve korkunç terör eylemlerini kesin bir dille kınadıklarını" bildirdi.
"Hamas'ın terör eylemlerinin hiçbir gerekçesi, hiçbir meşruiyeti olmadığını ve evrensel olarak kınanması gerektiğini açıkça belirtiyoruz." ifadesini kullanan liderler, terörün haklı bir gerekçesi olamayacağı mesajını verdi.
Liderler, "Son günlerde dünya, Hamas teröristlerinin, evlerinde aileleri katletmesini, müzik festivalinde eğlenen 200'den fazla genci katletmesini ve halihazırda rehin tutulan yaşlı kadınları, çocukları ve tüm aileleri kaçırmasını dehşetle izledi." ifadelerini kullandı.
"FİLİSTİN HALKININ MEŞRU İSTEKLERİNİN FAKINDAYIZ"
İsrail'in kendisini ve halkını savunma çabalarına destek vereceklerini kaydeden liderler, bu ülkeye düşman olan herhangi bir tarafın bu saldırıları avantaj olarak kullanmaması gerektiği uyarısında bulundu.
Liderler, "Hepimiz Filistin halkının meşru isteklerinin farkındayız ve hem İsrailliler hem Filistinliler için eşit düzeyde adalet ve özgürlük adımlarını destekliyoruz. Ancak şüphesiz ki Hamas bu istekleri temsil etmiyor ve Filistin halkına daha fazla terör ve katliamdan başka bir şey sunmuyor." değerlendirmesini yaptı.
Batılı liderler, "Önümüzdeki günlerde, İsrail'in kendini savunabilmesini sağlamak ve nihayetinde barışçıl ve entegre bir Orta Doğu bölgesinin koşullarını oluşturmak için müttefikler ve İsrail'in ortak dostları olarak birlik ve koordinasyon içinde kalacağız." mesajını paylaştı.
02.00
Libya Müftülüğüne bağlı televizyon kanalı Tenasuh'a konuşan Libya Müftüsü Şeyh Sadık el-Gıryani, "Gazze'deki mücahitlere ile ümmetin gençlerine olmak üzere" iki çağrısı bulunduğunu söyledi.
Gıryani, Gazze'den İsrail'e saldıran İzzeddin Kassam Tugaylarına bağlı silahlı milisleri "Silahlarla bezenmiş düşmana yıldırım gibi saldıran ve onların kibrini yerle bir edenler" olarak nitelendirdi.
"Batı Şeria'da İsrail askerlerinin köpekler eşliğinde evlere girip patlayıcı arama bahanesiyle kadınların elbiselerini soymaları sırasında o kadınların çığlıklarına karşılık, Aksa Tufanı saldırısının geldiğini" ifade eden Gıryani, Kassam Tugayları'nın saldırılarla İsrail'in gururunun hesabını sorduklarını kaydetti.
Gıryani, Gazze Şeridi'nden İsrail içlerine giren silahlı Kassam Tugayları'na seslenerek "düşmanla savaş konusunda sabırlı olmalarını, sabrın karşısında zafere ulaşacaklarını" vurguladı.
Ümmetin gençlerine yönelik de Gıryani, Filistin ve çevre ülkelerde Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki gençlerin de İsrail'e karşı savaşa katılmaları çağrısı yaparak, gençlerden Gazzelilerin üzerlerindeki yükü hafifletmelerini istedi.
01.30
İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Bakan Katz, İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulduğunu belirtti.
Katz, dün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurmuştu.
Katz, diğer bir paylaşımında da "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak” ifadesini kullanmıştı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.
01.00
ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, bu hafta sonu "İsrail'e yönelik korkunç terör saldırısında" yüzlerce masum sivilin öldürüldüğünü ve bu kişiler arasında en az 11 ABD vatandaşının bulunduğunu bildirdi.
Sayısını belirtmediği bazı ABD vatandaşlarının da hala kayıp olduğunu belirten Biden, bu kişilerin nerede olduğu hususunda bilgi edinmek için İsrailli yetkililerle çalıştıklarını aktardı.
Biden, ABD vatandaşlarının yurt içinde ve yurt dışında güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "Teyit etmek için hala uğraşsak da Hamas'ın rehin aldıkları arasında Amerikan vatandaşlarının da olabileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.
"Rehine krizinin" her alanında İsrailli yetkililerle birlikte çalışmaları için ekibini yönlendirdiğini kaydeden Biden, İsrail'den ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları için ticari uçuş ve kara yolu seçeneklerine işaret etti. Biden ayrıca bu kişileri yerel yetkililerin yönlendirmelerini dikkate almaları konusunda uyardı.
Biden ayrıca Yahudilerin ABD'deki merkezlerinin etrafındaki güvenliğin artırıldığını ve İç Güvenlik Bakanlığı, FBI ve diğer ilgili kurumların ilgili "terör saldırısı" ile bağlantılı olabilecek bir tehdidi yakından izlediklerini aktardı.
İsraillilerle dayanışma mesajı veren Biden, "Amerikan halkının, terörün her türlüsüne karşı çıkma kararlılığında tereddütsüz olduğunu dünyaya göstermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
ABD ile İsrail'in "ayrılmaz ortaklar" olduğunu vurgulayan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dünkü görüşmesinde ABD'nin İsrail'in kendisini ve halkını savunması için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olmasını sağlamaya devam edeceklerini bir kez daha teyit ettiğini bildirdi.