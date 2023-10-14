HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SON DAKİKA | Gece boyunca Gazze'ye yoğun bombardıman! Keşif birlikleri girdi, piyade ve tanklar da kullanıldı

SON DAKİKA | Gece boyunca Gazze'ye yoğun bombardıman! Keşif birlikleri girdi, piyade ve tanklar da kullanıldı

14.10.2023 07:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Gece boyunca yoğun bombardıman yapılan Gazze'de birçok noktaya baskın düzenlendi. Keşif birliklerinin de girdiği Gazze'de baskınlarda tank ve piyadelerin de kullanıldığı aktarıldı. Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Gazze'deki ablukanın söz konusu hukuka aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA | Gece boyunca Gazze'ye yoğun bombardıman! Keşif birlikleri girdi, piyade ve tanklar da kullanıldı

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken bölgede ölü ve yaralı sayısı her geçen gün artıyor. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, ilaç, yakıt ve insani yardımın engellenmesinin savaş suçu olduğunu ifade ederken Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Gazze'deki ablukanın söz konusu hukuka aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu. İsrail gece boyunca yoğun bombardımanını sürdürürken, keşif birliklerinin Gazze'ye girdiği aktarıldı. İşte dakika dakika yaşananlar...

AA-20231013-32394686-32394675-ISRAILIN_GAZZE_SERIDINE_SALDIRILARI_7_GUNUNDE_DE_SURUYOR

07.00

İSRAİL GECE BOYUNCA BOMBALADI

İsrail uçakları, gece saatlerinde Cebaliya Mülteci Kampı ile Meşru Beyt Lahiya'yı yoğun bombardımana tuttu.

AA-20231013-32389970-32389940-ISRAIL_GAZZE_SINIRINA_TANK_VE_ZIRHLI_ARAC_SEVKIYATINI_ARTIRDI

Saldırılarda onlarca Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi ancak net rakama ilişkin bilgi verilmedi.

KEŞİF BİRLİKLERİ GAZZE'DE

Kapsamlı operasyon öncesinde bir grup İsrail askerinin dün gece Gazze içlerine keşif amaçlı girdiği aktarıldı.

AA-20231013-32396866-32396865-ISRAILIN_GAZZE_SINIRINDA_ASKERI_HAREKETLILIK

06.00

İSRAİL'DEN BATI ŞERİA'DA BİRÇOK NOKTAYA BASKIN

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenleyerek binaların çatısına keskin nişancı yerleştirdi.

İsrail güçleriyle, baskına karşılık veren silahlı Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

Nablus'ta düzenlenen baskınlarda da Hamas Hareketi yetkilileri gözaltına alındı.

Cenin ve Nablus'un yanı sıra Eriha'daki Akabe Cebr Mülteci Kampı, Silvad beldesi ile Beytüllahim'deki Ayide Mülteci Kampı ve Merah Rabah köyüne de baskın düzenlendi.

Batı Şeria'da, Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak artan bir gerilim yaşanıyor.

GAZZE'YE BASKIN! PİYADE VE TANKLAR DA KATILDI

İsrail ordusu son 24 saatte kara birliklerinin Gazze'ye de baskınlar gerçekleştirdiğini duyurdu.Söz konusu baskınlara piyade ve tank birliklerinin de katıldığı bildirildi.

05.00

KUVEYT'TEN ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Kuveyt Haber Ajansına (KUNA) göre, Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah el-Cabir es-Sabah, göçe zorlamanın, İsrail kuşatması ve saldırılarına ek olarak Filistinlilerin sıkıntılarını artıracağını ifade etti.

Sabah, "Kuveyt, İsrail işgalini, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme çağrısını, uluslararası hukukun ihlali sayılan artan gerilimi, öldürme eylemlerini ve rastgele yıkımın devam etmesini sert bir şekilde reddetmektedir." dedi.

AA-20231013-32397838-32397831-ISRAILIN_GAZZE_SERIDINE_SALDIRILARI_7_GUNUNDE_DE_SURUYOR

Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Sabah, "sivil ve asker ayrımı göz etmeyen acımasız savaşa son verilmesi ve tehlikeli tırmanışın durdurulması için acil müdahale" çağrısında bulundu.

Kuveyt Dışişleri Bakanı, sivillerin hedef alınmasının sona ermesi, Gazze'deki ablukanın kaldırılması için uluslararası toplumun harekete geçmesi ve uluslararası kuruluşlar aracılığıyla Filistin halkına tıbbi ve insani yardımın ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

04.00

'İSRAİL BATI ŞERİA'DA 16 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ'

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun cuma günü Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 16'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'den İsrail'e saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısının 51'e yükseldiği duyuruldu.

AA-20231013-32397838-32397828-ISRAILIN_GAZZE_SERIDINE_SALDIRILARI_7_GUNUNDE_DE_SURUYOR

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalelerinde 97 kişinin gerçek, 19 kişinin de plastik mermiyle yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, sağlık ekiplerinin 7 Ekim'den bu yana 953 yaralıya müdahale ettiği bilgisi verildi.

03.00

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI: 'GAZZE'DEKİ ABLUKA HUKUKA AYKIRI'

France 5 televizyon kanalının konuğu olan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Colonna, en az 1300 kişinin ölümüne yol açan saldırılardan sonra İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğu yorumunu yaptı.

İsrail'in kendini savunurken uluslararası insani hukuka riayet etmesi ve Gazze'dekiler de dahil sivilleri koruması gerektiğini belirten Colonna, Gazze'deki ablukanın söz konusu hukuka aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Colonna, Filistin halkının su, gıda gibi temel ihtiyaçlara normal şekilde erişebilme hakkı olduğunu vurgulayarak savunmasız kişilerin Gazze'den ayrılabilmesi için bir insani koridor konusunda farklı ortaklarla çalıştıklarını ifade etti.

Fransız Bakan 15 Ekim'de İsrail'e ziyaret gerçekleştirecek.

2023-10-13T145646Z_1830072171_RC2QR3A8Z159_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-WEST-BANK-PROTESTS

02.00

ÜRDÜN: 'SAVAŞ SUÇUDUR'

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazlı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, resmi temaslarda bulunmak üzere Amman'a gelen İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile görüştü.

Görüşmede Safedi, Gazze Şeridi'nden gıda, ilaç, yakıt ve insani yardımın engellenmesinin Dördüncü Cenevre Sözleşmesi uyarınca "savaş suçu" olduğunu vurguladı.

"Gazze'de gerilim ve savaş devam ederken Gazze Şeridi'nin yaşadığı insani felaketin durdurulması gerektiğini" belirten Safedi, bölgedeki yaşlılara, çocuklara ve kadınlara insani yardım ulaştırılmasının uluslararası ahlaki ve hukuki sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Safedi, "her iki tarafın da sivilleri öldürmesini ve hedef almasını" kınayarak, "uluslararası toplumun bunun etrafında birleşmesi ve ortak insani değerlere ve uluslararası hukuka uygun olarak Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesini kınaması gerektiğini" kaydetti.

Şiddet ve savaşın güvenlik ve barışı sağlayamayacağı, aksine yıkım, sefalet ve acı getireceği, çatışmayı körükleyeceği, gerilimi artıracağı ve aşırıcılığı körükleyeceği uyarısında bulunan Safedi, iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barış sağlanamadığı sürece, bölgenin güvenlik ve istikrara kavuşamayacağını belirtti.

2023-10-13T211751Z_1_LYNXMPEJ9C10L_RTROPTP_4_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA

01.00

LONDRA'DA GÖSTERİLERE KISITLAMA

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, X'ten yaptığı açıklamada, "Kamu Düzeni Yasası"nı gerekçe göstererek, İsrail'in Londra Büyükelçiliğine çıkan bütün yolların kullanımına kısıtlama getirdi ve bu yolların kırmızıyla işaretlendiği haritayı paylaştı.

Açıklamada, "Gösterilen haritaya istinaden, 'Londra Filistin Protestosu' veya 'Filistin Dayanışma Kampanyası'na katılan veya bunlarla ilişkili olan herhangi bir kişi kırmızıyla gösterilen yollara girmemelidir, aksi takdirde gözaltına alınabilir." ifadesine yer verildi.

Londra'da yarın BBC merkezi önünde yüksek katılımlı Filistin'e destek gösterisinin düzenlenmesi öngörülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anadolu Ajansı haber ekibine ulaşamıyor!Anadolu Ajansı haber ekibine ulaşamıyor!
Togg taşıyan tır kaza yaptı! İşte o görüntüler...Togg taşıyan tır kaza yaptı! İşte o görüntüler...
Polise yapılan ihbar ortaya çıkardı! Evinde boynu kırılmış halde ölü bulunduPolise yapılan ihbar ortaya çıkardı! Evinde boynu kırılmış halde ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze Hamas

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.