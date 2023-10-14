SON DAKİKA | Gece boyunca Gazze'ye yoğun bombardıman! Keşif birlikleri girdi, piyade ve tanklar da kullanıldı

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken bölgede ölü ve yaralı sayısı her geçen gün artıyor. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, ilaç, yakıt ve insani yardımın engellenmesinin savaş suçu olduğunu ifade ederken Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Gazze'deki ablukanın söz konusu hukuka aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu. İsrail gece boyunca yoğun bombardımanını sürdürürken, keşif birliklerinin Gazze'ye girdiği aktarıldı. İşte dakika dakika yaşananlar...
07.00
İsrail uçakları, gece saatlerinde Cebaliya Mülteci Kampı ile Meşru Beyt Lahiya'yı yoğun bombardımana tuttu.
Saldırılarda onlarca Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi ancak net rakama ilişkin bilgi verilmedi.
KEŞİF BİRLİKLERİ GAZZE'DE
Kapsamlı operasyon öncesinde bir grup İsrail askerinin dün gece Gazze içlerine keşif amaçlı girdiği aktarıldı.
06.00
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenleyerek binaların çatısına keskin nişancı yerleştirdi.
İsrail güçleriyle, baskına karşılık veren silahlı Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.
Nablus'ta düzenlenen baskınlarda da Hamas Hareketi yetkilileri gözaltına alındı.
Cenin ve Nablus'un yanı sıra Eriha'daki Akabe Cebr Mülteci Kampı, Silvad beldesi ile Beytüllahim'deki Ayide Mülteci Kampı ve Merah Rabah köyüne de baskın düzenlendi.
Batı Şeria'da, Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak artan bir gerilim yaşanıyor.
İsrail ordusu son 24 saatte kara birliklerinin Gazze'ye de baskınlar gerçekleştirdiğini duyurdu.Söz konusu baskınlara piyade ve tank birliklerinin de katıldığı bildirildi.
05.00
Kuveyt Haber Ajansına (KUNA) göre, Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah el-Cabir es-Sabah, göçe zorlamanın, İsrail kuşatması ve saldırılarına ek olarak Filistinlilerin sıkıntılarını artıracağını ifade etti.
Sabah, "Kuveyt, İsrail işgalini, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme çağrısını, uluslararası hukukun ihlali sayılan artan gerilimi, öldürme eylemlerini ve rastgele yıkımın devam etmesini sert bir şekilde reddetmektedir." dedi.
Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Sabah, "sivil ve asker ayrımı göz etmeyen acımasız savaşa son verilmesi ve tehlikeli tırmanışın durdurulması için acil müdahale" çağrısında bulundu.
Kuveyt Dışişleri Bakanı, sivillerin hedef alınmasının sona ermesi, Gazze'deki ablukanın kaldırılması için uluslararası toplumun harekete geçmesi ve uluslararası kuruluşlar aracılığıyla Filistin halkına tıbbi ve insani yardımın ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.
04.00
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun cuma günü Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 16'ya çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Gazze'den İsrail'e saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısının 51'e yükseldiği duyuruldu.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalelerinde 97 kişinin gerçek, 19 kişinin de plastik mermiyle yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, sağlık ekiplerinin 7 Ekim'den bu yana 953 yaralıya müdahale ettiği bilgisi verildi.
03.00
France 5 televizyon kanalının konuğu olan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Colonna, en az 1300 kişinin ölümüne yol açan saldırılardan sonra İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğu yorumunu yaptı.
İsrail'in kendini savunurken uluslararası insani hukuka riayet etmesi ve Gazze'dekiler de dahil sivilleri koruması gerektiğini belirten Colonna, Gazze'deki ablukanın söz konusu hukuka aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Colonna, Filistin halkının su, gıda gibi temel ihtiyaçlara normal şekilde erişebilme hakkı olduğunu vurgulayarak savunmasız kişilerin Gazze'den ayrılabilmesi için bir insani koridor konusunda farklı ortaklarla çalıştıklarını ifade etti.
Fransız Bakan 15 Ekim'de İsrail'e ziyaret gerçekleştirecek.
02.00
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazlı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, resmi temaslarda bulunmak üzere Amman'a gelen İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile görüştü.
Görüşmede Safedi, Gazze Şeridi'nden gıda, ilaç, yakıt ve insani yardımın engellenmesinin Dördüncü Cenevre Sözleşmesi uyarınca "savaş suçu" olduğunu vurguladı.
"Gazze'de gerilim ve savaş devam ederken Gazze Şeridi'nin yaşadığı insani felaketin durdurulması gerektiğini" belirten Safedi, bölgedeki yaşlılara, çocuklara ve kadınlara insani yardım ulaştırılmasının uluslararası ahlaki ve hukuki sorumluluk olduğunu dile getirdi.
Safedi, "her iki tarafın da sivilleri öldürmesini ve hedef almasını" kınayarak, "uluslararası toplumun bunun etrafında birleşmesi ve ortak insani değerlere ve uluslararası hukuka uygun olarak Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesini kınaması gerektiğini" kaydetti.
Şiddet ve savaşın güvenlik ve barışı sağlayamayacağı, aksine yıkım, sefalet ve acı getireceği, çatışmayı körükleyeceği, gerilimi artıracağı ve aşırıcılığı körükleyeceği uyarısında bulunan Safedi, iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barış sağlanamadığı sürece, bölgenin güvenlik ve istikrara kavuşamayacağını belirtti.
01.00
Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, X'ten yaptığı açıklamada, "Kamu Düzeni Yasası"nı gerekçe göstererek, İsrail'in Londra Büyükelçiliğine çıkan bütün yolların kullanımına kısıtlama getirdi ve bu yolların kırmızıyla işaretlendiği haritayı paylaştı.
Açıklamada, "Gösterilen haritaya istinaden, 'Londra Filistin Protestosu' veya 'Filistin Dayanışma Kampanyası'na katılan veya bunlarla ilişkili olan herhangi bir kişi kırmızıyla gösterilen yollara girmemelidir, aksi takdirde gözaltına alınabilir." ifadesine yer verildi.
Londra'da yarın BBC merkezi önünde yüksek katılımlı Filistin'e destek gösterisinin düzenlenmesi öngörülüyor.