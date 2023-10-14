SON DAKİKA | Gece boyunca Gazze'ye yoğun bombardıman! Keşif birlikleri girdi, piyade ve tanklar da kullanıldı

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken bölgede ölü ve yaralı sayısı her geçen gün artıyor. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, ilaç, yakıt ve insani yardımın engellenmesinin savaş suçu olduğunu ifade ederken Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Gazze'deki ablukanın söz konusu hukuka aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu. İsrail gece boyunca yoğun bombardımanını sürdürürken, keşif birliklerinin Gazze'ye girdiği aktarıldı. İşte dakika dakika yaşananlar...

Saldırılarda onlarca Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi ancak net rakama ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu son 24 saatte kara birliklerinin Gazze'ye de baskınlar gerçekleştirdiğini duyurdu.Söz konusu baskınlara piyade ve tank birliklerinin de katıldığı bildirildi.

Batı Şeria'da, Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak artan bir gerilim yaşanıyor.

Cenin ve Nablus'un yanı sıra Eriha'daki Akabe Cebr Mülteci Kampı, Silvad beldesi ile Beytüllahim'deki Ayide Mülteci Kampı ve Merah Rabah köyüne de baskın düzenlendi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı, sivillerin hedef alınmasının sona ermesi, Gazze'deki ablukanın kaldırılması için uluslararası toplumun harekete geçmesi ve uluslararası kuruluşlar aracılığıyla Filistin halkına tıbbi ve insani yardımın ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Sabah, "sivil ve asker ayrımı göz etmeyen acımasız savaşa son verilmesi ve tehlikeli tırmanışın durdurulması için acil müdahale" çağrısında bulundu.

Sabah, "Kuveyt, İsrail işgalini, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme çağrısını, uluslararası hukukun ihlali sayılan artan gerilimi, öldürme eylemlerini ve rastgele yıkımın devam etmesini sert bir şekilde reddetmektedir." dedi.

Kuveyt Haber Ajansına (KUNA) göre, Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah el-Cabir es-Sabah, göçe zorlamanın, İsrail kuşatması ve saldırılarına ek olarak Filistinlilerin sıkıntılarını artıracağını ifade etti.

Colonna, Filistin halkının su, gıda gibi temel ihtiyaçlara normal şekilde erişebilme hakkı olduğunu vurgulayarak savunmasız kişilerin Gazze'den ayrılabilmesi için bir insani koridor konusunda farklı ortaklarla çalıştıklarını ifade etti.

İsrail'in kendini savunurken uluslararası insani hukuka riayet etmesi ve Gazze'dekiler de dahil sivilleri koruması gerektiğini belirten Colonna, Gazze'deki ablukanın söz konusu hukuka aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Colonna, en az 1300 kişinin ölümüne yol açan saldırılardan sonra İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğu yorumunu yaptı.

France 5 televizyon kanalının konuğu olan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, sağlık ekiplerinin 7 Ekim'den bu yana 953 yaralıya müdahale ettiği bilgisi verildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalelerinde 97 kişinin gerçek, 19 kişinin de plastik mermiyle yaralandığı kaydedildi.

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ÜRDÜN: 'SAVAŞ SUÇUDUR'

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazlı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, resmi temaslarda bulunmak üzere Amman'a gelen İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile görüştü.

Görüşmede Safedi, Gazze Şeridi'nden gıda, ilaç, yakıt ve insani yardımın engellenmesinin Dördüncü Cenevre Sözleşmesi uyarınca "savaş suçu" olduğunu vurguladı.

"Gazze'de gerilim ve savaş devam ederken Gazze Şeridi'nin yaşadığı insani felaketin durdurulması gerektiğini" belirten Safedi, bölgedeki yaşlılara, çocuklara ve kadınlara insani yardım ulaştırılmasının uluslararası ahlaki ve hukuki sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Safedi, "her iki tarafın da sivilleri öldürmesini ve hedef almasını" kınayarak, "uluslararası toplumun bunun etrafında birleşmesi ve ortak insani değerlere ve uluslararası hukuka uygun olarak Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesini kınaması gerektiğini" kaydetti.

Şiddet ve savaşın güvenlik ve barışı sağlayamayacağı, aksine yıkım, sefalet ve acı getireceği, çatışmayı körükleyeceği, gerilimi artıracağı ve aşırıcılığı körükleyeceği uyarısında bulunan Safedi, iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barış sağlanamadığı sürece, bölgenin güvenlik ve istikrara kavuşamayacağını belirtti.