HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Çatı parti çalışmaları DEVA'da yaprak dökümüne yol açtı: Selma Aliye Kavaf da istifa etti, sandalye sayısı düştü

Son dakika | Çatı parti çalışmaları DEVA'da yaprak dökümüne yol açtı: Selma Aliye Kavaf da istifa etti, sandalye sayısı düştü

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
08.01.2025 15:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: DEVA Partisi'nden iki gündür üst üste istifa haberleri geliyor. Bugün Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf partiden istifa ettiğini duyurdu. Böylece DEVA'nın TBMM'deki sandalye sayısı düştü. Kavaf 2009-2011 döneminde Devlet Bakanlığı yaptığı dönemden de hatırlanıyor. İstifa gerekçesi ise TBMM'de yeni bir dönemin habercisi niteliğinde.

Son dakika | Çatı parti çalışmaları DEVA'da yaprak dökümüne yol açtı: Selma Aliye Kavaf da istifa etti, sandalye sayısı düştü

Son dakika haberi: Çatı parti çalışmalarından rahatsız olan DEVA'lılar birer birer istifa ediyor. İstifa depremine bugün partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf eklendi. Üst üste iki gündür gelen istifa haberleriyle DEVA Partisi'nin sandalye sayısı 10'a düştü.

Ekran görüntüsü 2025-01-08 152420

İSTİFASINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kavaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurucusu olmaktan gurur duyduğu ve 4 yıldır büyük bir özveriyle emek verdiği DEVA Partisi'nin, kendi kimliğini koruyarak ve kendi potansiyelini kullanarak yoluna devam etmesi gerektiğine inandığını ancak gelinen noktada parti yönetiminin, çatı grup ve çatı parti organizasyonu içerisinde yer almaya karar verdiğini belirtti.

"ÇATI PARTİ ÇALIŞMALARI OLGUNLAŞTI"

Parti yönetiminin aldığı karar neticesinde kendisinin de bir değerlendirme yapma gereği duyduğunu dile getiren Kavaf, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çatı parti yapılanması sürecine zarar vermemek, herhangi bir spekülasyona yol açmamak ve yürütülen çalışmalara gölge düşürmemek adına, istifa kararımı çatı parti çalışmalarının olgunlaştığı bu döneme bırakmayı uygun gördüm. Bu tercihim, sürecin objektif ilerlemesine olan saygımın bir göstergesidir. Bugün itibarıyla DEVA Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Siyasi yolculuğuma, çatı grup ve çatı parti yapısının dışında, inandığım değerler ve hedefler doğrultusunda devam edeceğim. Bu süreçte DEVA Partisi'ne emek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ülkemizin demokrasi mücadelesine katkı sunan herkese başarılar diliyorum. Dostluğun ve ortak mücadele duygusunun her zaman baki kalacağına olan inancımı paylaşmak isterim."

DÜN DE MİLLETVEKİLİ DALGIN İSTİFA ETMİŞTİ

Dün de Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın DEVA Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu. Dalgın da Kavaf gibi kararına gerekçe olarak DEVA'nın çatı parti çalışmalarını sunmuştu.

7adf21c4-186f-454e-bbf2-3d0979502023

DEVA Partili vekil istifa etti! Vekil sayısı 11'e düştü DEVA Partili vekil istifa etti! Vekil sayısı 11'e düştü

DEVA, SAADET VE GELECEK YENİDEN MASAYA OTURDU

TBMM'de Saadet Partisi grubunun düşmesinin ardından, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ortak bir grup oluşturmak için bir araya gelmişti.

thumbs_b_c_bab7905ee19b54549cdffc626fc1baa8

DEVA Partisi Adana Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sadullah Kısacık, AA muhabirine, Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin ardından DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisinin Meclis'te yeni bir grup kurmak için çalışmalara hız verdiklerini belirtmişti.

YENİ BİR PARTİ ÇATISI ALTINDA MI GRUP KURULACAK?

Kısacık, "Yeni bir parti çatısı altında mı grup kurulacak?" sorusuna ise "İlkelerde anlaşıldığı takdirde her partiden oluşacak üç kişilik bir heyet, bu işin nasıl olacağını konuşacak. Teknik bir çalışmadan sonra karar verilecek ama henüz verilen bir karar yok. Şimdiye kadar bir çatı parti konuşuluyordu ama şimdi yeni bir süreç var. İlkelerde anlaşılırsa ortak teknik bir çalışma yapılacak." yanıtını vermişti.

Anahtar Kelimeler:
DEVA Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Yıllardır zarar açıklayan büyük mükellefler incelemeye alındı'

'Yıllardır zarar açıklayan büyük mükellefler incelemeye alındı'

50 yıl bağımlılık, 500 bin TL tazminat

50 yıl bağımlılık, 500 bin TL tazminat

Genç kızı zorla arabaya bindirip ıssız bir yerde tecavüz ettiler! Her satırı mide bulandırıcı

Genç kızı zorla arabaya bindirip ıssız bir yerde tecavüz ettiler! Her satırı mide bulandırıcı

Nerdeyse herkes hasta, aciller dolup taşıyor: Yeni salgın mı var? Uzman isim canlı yayında açıkladı

Nerdeyse herkes hasta, aciller dolup taşıyor: Yeni salgın mı var? Uzman isim canlı yayında açıkladı

Eşkıyalığa geçit yok! Haraç vermeyince saldırgan deliye dönüp defalarca tetiğe bastı...

Eşkıyalığa geçit yok! Haraç vermeyince saldırgan deliye dönüp defalarca tetiğe bastı...

Bursa'da eğitim uçağı düştü! Pilot hafif yaralandı

Bursa'da eğitim uçağı düştü! Pilot hafif yaralandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.