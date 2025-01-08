Son dakika | Çatı parti çalışmaları DEVA'da yaprak dökümüne yol açtı: Selma Aliye Kavaf da istifa etti, sandalye sayısı düştü

Son dakika haberi: Çatı parti çalışmalarından rahatsız olan DEVA'lılar birer birer istifa ediyor. İstifa depremine bugün partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf eklendi. Üst üste iki gündür gelen istifa haberleriyle DEVA Partisi'nin sandalye sayısı 10'a düştü.

İSTİFASINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kavaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurucusu olmaktan gurur duyduğu ve 4 yıldır büyük bir özveriyle emek verdiği DEVA Partisi'nin, kendi kimliğini koruyarak ve kendi potansiyelini kullanarak yoluna devam etmesi gerektiğine inandığını ancak gelinen noktada parti yönetiminin, çatı grup ve çatı parti organizasyonu içerisinde yer almaya karar verdiğini belirtti.

"ÇATI PARTİ ÇALIŞMALARI OLGUNLAŞTI"

Parti yönetiminin aldığı karar neticesinde kendisinin de bir değerlendirme yapma gereği duyduğunu dile getiren Kavaf, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çatı parti yapılanması sürecine zarar vermemek, herhangi bir spekülasyona yol açmamak ve yürütülen çalışmalara gölge düşürmemek adına, istifa kararımı çatı parti çalışmalarının olgunlaştığı bu döneme bırakmayı uygun gördüm. Bu tercihim, sürecin objektif ilerlemesine olan saygımın bir göstergesidir. Bugün itibarıyla DEVA Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Siyasi yolculuğuma, çatı grup ve çatı parti yapısının dışında, inandığım değerler ve hedefler doğrultusunda devam edeceğim. Bu süreçte DEVA Partisi'ne emek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ülkemizin demokrasi mücadelesine katkı sunan herkese başarılar diliyorum. Dostluğun ve ortak mücadele duygusunun her zaman baki kalacağına olan inancımı paylaşmak isterim."

DÜN DE MİLLETVEKİLİ DALGIN İSTİFA ETMİŞTİ

Dün de Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın DEVA Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu. Dalgın da Kavaf gibi kararına gerekçe olarak DEVA'nın çatı parti çalışmalarını sunmuştu.

DEVA, SAADET VE GELECEK YENİDEN MASAYA OTURDU

TBMM'de Saadet Partisi grubunun düşmesinin ardından, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ortak bir grup oluşturmak için bir araya gelmişti.

DEVA Partisi Adana Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sadullah Kısacık, AA muhabirine, Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin ardından DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisinin Meclis'te yeni bir grup kurmak için çalışmalara hız verdiklerini belirtmişti.

YENİ BİR PARTİ ÇATISI ALTINDA MI GRUP KURULACAK?

Kısacık, "Yeni bir parti çatısı altında mı grup kurulacak?" sorusuna ise "İlkelerde anlaşıldığı takdirde her partiden oluşacak üç kişilik bir heyet, bu işin nasıl olacağını konuşacak. Teknik bir çalışmadan sonra karar verilecek ama henüz verilen bir karar yok. Şimdiye kadar bir çatı parti konuşuluyordu ama şimdi yeni bir süreç var. İlkelerde anlaşılırsa ortak teknik bir çalışma yapılacak." yanıtını vermişti.