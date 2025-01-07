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  4. DEVA Partisi milletvekili Burak Dalgın istifa etti! Vekil sayısı 11 düştü

DEVA Partisi milletvekili Burak Dalgın istifa etti! Vekil sayısı 11 düştü

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.01.2025 16:40
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DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın partisinden istifa etti. Dalgın'ın istifası sonrasında partinin milletvekili 11’e düştü. Dalgın, partinin bir çatı bünyesinde farklı bir yola girdiğini söyledi.

DEVA Partisi milletvekili Burak Dalgın istifa etti! Vekil sayısı 11 düştü

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama paylaşan Dalgın, partinin bir çatı bünyesinde farklı bir yola girdiğini söyledi. “Böylece, programına emek verdiğim, kurucularından olduğum, sayesinde çok kıymetli insanlarla tanıştığım ve dostlar kazandığım partim ile yollarımız ayrılıyor” diyen Dalgın, Ali Babacan’a teşekkür etti.

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"KÖKLÜ DEĞİŞİM MAALESEF GERÇEKLEŞMEDİ"

DEVA Partisi’nin işleyişi konusunda tespit, ikaz ve önerilerini, uzunca bir süredir, sözlü ve yazılı olarak, dar ve toplu ortamlarda dile getirdiğini söyleyen Dalgın, “Milletimizin önce anketlerde beyanlarıyla, sonra 2023 ve 2024 seçimlerinde oylarıyla işaret ve talep ettiği köklü değişim maalesef gerçekleşmedi. Halbuki, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Ekim ayındaki büyük kongrede parti yönetiminde görev almadım” diye yazdı.

Dalgın şöyle devam etti:

“Son süreçte de, karmaşık mekanizmaların siyaset mühendisliği olarak algılanma, kimlik erozyonunu hızlandırma ve geniş kitlelere erişimi zorlaştırma gibi risklerini vurguladım. DEVA’nın programını yazarken ve partiyi kurarken amaçladığımız (1) vatandaşlarımızın ortak meselelerine somut çözümler sunmak; (2) Türkiye’yi yönetme iddiasını/ ekibini ortaya koymak; ve (3) bunları yeni bir siyaset üslubuyla yapmak hedeflerinin bugün de arkasındayım.”

Türkiye’nin vasatlığı yenmesi, fırsat pencerelerini değerlendirmesi ve dünyayla her alanda yarışabilmesi için çalışmayı artan bir şevkle sürdüreceğini söyleyen Dalgın, Yunus Emre’nin “Her dem yeniden doğarız/ Bizden kim usanası” dizesini paylaşarak açıklamasını bitirdi.

VEKİL SAYISI 11'E DÜŞTÜ

Burak Dalgın'ın istifası sonrasında partinin milletvekili 11’e düştü.

Anahtar Kelimeler:
istifa DEVA Partisi
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