Son dakika haberi: Delmicron paniğini bitirecek sözler! Bilim Kuyulu Üyesi Özlü Mynet'e açıkladı: "Kim uydurdu bilmiyorum!"

Mynet Özel - Emre Ekrem / Son dakika haberine göre sosyal medyada ve basın yer alan "Delmicron" varyantı haberleri korkutmaya başlamıştı. İddialara göre yeni bir varyant olmayan "Delmicron" Delta ve Omicron varyantının birleşmesiyle oluşmuştu. Hem Delta hem de Omicron belirtileri taşıdığı öne sürülen çifte varyant "Delmicron", henüz birkaç gündür konuşulmasına rağmen büyük panik yaratmıştı. Peki "Delmicron" nedir ve gerçekten var mı? İşte tüm detaylar...

DELMICRON VARYANI GERÇEK Mİ?

Basında yer alan haberlere göre Delta ve Omicron varyantının birleşiminden oluşan "Delmicron"un belirtileri, 'boğaz ağrısı, kalıcı öksürük, baş ağrısı, tat veya koku alma duyusunda değişiklik, burun akıntısı, yüksek ateş' olarak açıklanmıştı. Çıkış kaynağı belli olmayan "yeni varyant" tedirgin etmeye başlamışken, uzman isimler yaptığı açıklamada böyle bir varyantın olmadığını ifade etti. Gelen bilgilere göre Hindistan sağlık yetkilileri de böyle bir varyantın olmadığını açıkladı.

TEVFİK ÖZLÜ'DEN "DELMİCRON" İDDİALARINI BİTİRECEK AÇIKLAMA

"Delmicron" iddialarıyla ilgili son günlerde ülkemizde de haberler çıkmaya başlamışken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den, vatandaşın içini rahatlatacak bir açıklama geldi. "Delmicron" iddialarını yalanlayan Özlü, "Böyle bir varyant yok. Kim uydurdu bilmiyorum ama gerçek değil" dedi.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE OMICRON GÖRÜLDÜ?

"Delmicron" iddiaları yalanlanırken, Omicron'da ise vaka artışı devam ediyor. Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, Türkiye'de kaç kişide Omicron görüldüğü ve hangi illerde ortaya çıktığı duyurulmuştu. Bakanlık, "Bunların 3 bin 73’ü Delta, 42’si Omicron varyantıdır. Omicron varyantının görüldüğü iller; İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta'dır (2). Varyantlar konusundaki gerçek ve güncel verilere GISAID sisteminden 'https://www.gisaid.org' adresinden ulaşılabilmektedir" açıklamasını yapmıştı.

