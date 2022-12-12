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Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu'nun bakanlığa yürüyüşüne Bakan Bozdağ'dan tepki! "Randevusuz geldiği halde..."

12.12.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sabah saatlerinde Adalet Bakanlığına yürüyerek, 6 yaşında evlendirilip cinsel istismara maruz kaldığı H.K.G. hakkında görülen davaya ilişkin tepkisini dile getirmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun bakanlıktan randevu istemediğini belirterek "randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm. Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi" dedi.

Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu'nun bakanlığa yürüyüşüne Bakan Bozdağ'dan tepki! "Randevusuz geldiği halde..."

Son dakika haberi: Türkiye, 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen H. K. G.'nin yaşadıklarını konuşmaya devam ederken CHP'den dikkat çeken bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu ile CHP heyeti Adalet Bakanlığına yürüyerek olayla ilgili tepkilerini gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine ise Bakan Bozdağ'dan 'randevu' yanıtı geldi.

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Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüyle ilgili şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah da Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'ndan randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm. Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi. Canı sağolsun. Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye’nin ikinci büyük partisinin Genel Başkanı'yla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız."

(DHA)

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Kemal Kılıçdaroğlu

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