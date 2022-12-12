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  4. SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığında! 'Çok öfkeliyim' diyerek tepki gösterdi 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığında! 'Çok öfkeliyim' diyerek tepki gösterdi 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

12.12.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkındaki soruşturma hakkında bilgi almak isteyen CHP heyeti, Adalet Bakanlığına yürüdü. CHP lideri Kılıçdaroğlu, kurmaylarını olağanüstü olarak toplamıştı. Türkiye'nin konuştuğu 6 yaşındaki H.K.G davası hakkındaki tepkisini dile getiren Kılıçdaroğlu; 'Çok öfkeliyim. Bu ülkede altı yaşında bir çocuğa sistematik olarak tecavüz edildi. Savcılar hangi gerekçeyle bu dosyaları kapatıyor? Polislerin elini kolunu bağladılar' dedi.

SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığında! 'Çok öfkeliyim' diyerek tepki gösterdi 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

Son dakika: 6 yaşında çocuğa cinsel istismar sonrası Kılıçdaroğlu vekillerle birlikte Adalet Bakanlığına yürüdü. H.K.G dosyasının ilk duruşması 22 Mayıs'ta görülecek. Ses kayıtları da iddianameye girdi. Kadir İstekli'nin sistematik olarak 6 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu; bu olaya ilişkin tepkisini dile getirdi.

SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT TEPKİ: 'GÜNLERDİR BEKLİYORUM...'

Adalet Bakanlığı önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten çok öfkeliyim. Böyle bir haksızlığı kimsenin duymasını ve yaşamasını asla istemem. 6 yaşındaki bir çocuğa sistematik tecavüz edildi. Günlerdir bekliyorum, acaba bir ses verecekler mi diye. Konu parlamentoda dile getirildiğinde Aile Bakanı açıklama yapıyor, 2 yıldır biz bu meseleyi biliyoruz diyor. 2 yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da 2 yıldır ne yaptınız Allah aşkına?

‘ISRARLA SUSKUNLUKLARINI KORUYORLAR’

Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor. Polislerin elini kolunu bağlamış durumdalar. Polislerimiz bu olayları bilmiyor mu? Kim onları engelliyor? Savcılar hangi gerekçeyle bu dosyaları kapatıyorlar? Güçlerini kimden alıyorlar? 6 yaşındaki bir evladımızın uğradığı bu haksızlık karşısında ısrarla suskunluklarını koruyorlar.

‘BEN ONLARIN ÖFKESİNİ DİLE GETİRMEK İÇİN BURADAYIM’

Bu kız bizim evladımız. Adalet istiyor. Buraya adalet aramaya geldim. 84 milyon insan senin yüreğinle aynı acıyı paylaşıyor. Sağcısı solcusu, güneylisi kuzeylisi kim olursa olsun bu haksızlık karşısında öfkeleniyor. Ben onların öfkesini dile getirmek için buradayım.

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‘KIZIMIZ İÇİN ADALET İSTİYORUZ’

Siyasal iktidar devlet aygıtını çalıştırmıyor. Devletin nefes alması lazım. Önündeki tek engel bu siyasi otoritedir. Devleti yönetemiyorlar. Haksızlıkları sindiriyorlar. Fotoğraf çektirdikleriniz mi bu olayı kapatın diyor. Kızımız için adalet istiyoruz. Devlet baskıların altında görev yapamaz. Devlet kurumuna saygınlık kazandırmanız lazım.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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