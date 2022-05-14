Son dakika: Hava durumu nasıl olacak? Art arda uyarılar geldi, yağmur ve dolu alarmı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Burdur, Antalya'nın iç batı ilçeleri, Kars, Ardahan, Hatay, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumu ile ilgili Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Önümüzdeki çarşamba günü gelecek serin ve yağışlı sistemin sıcaklıkları hissedilir şekilde azaltacağını belirten Şen, "Ani sıcaklık düşüşleri atmosferde karışımı artıracağından gökgürültülü sağanak yağışları oluşturur. Bu da su baskınlarını oluşturabilir. İstanbulda sıcaklık 16 C ye düşer" ifadelerini kullandı.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda da sel, su baskını, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.
İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle batı ve güneybatı, Ege'de yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu, Kütahya çevreleri ile zamanla İç Ege'nin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Burdur çevreleri, Isparta'nın batı ilçeleri, Antalya'nın iç batı kesimleri ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, İçbatı ilçeleri ile gece saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
OSMANİYE °C, 30°C
Parçalı bulutlu
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri ile Aksaray, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin, gece saatlerinde Konya, Eskişehir, Aksaray, Nevşehir, kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ver yer yer çok bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin, gece saatlerinde Tokat, Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
GÜMÜŞHANE °C, 28°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu, Öğle saatlerinden sonra G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
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