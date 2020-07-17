Son dakika: Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti... Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

15 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYORDU

88 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'nun 15 gündür hastanede tedavi altında olduğu ve son üç gündür ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Usta sanatçı, solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 17 Temmuz Cuma akşamı hayatını kaybetti.

"HUYSUZ VİRJİN" LAKABI NEREDEN GELİYOR?

Huysuz Virjin karakterine hayat veren usta sanatçı, bu ismin ortaya çıkışını şu sözlerle anlamıştı: "Virjin' adını ünlü kantocu 'Minyon Virjin'den aldım. Ramazan eğlencesini yönetirken bana "Ay ne huysuzsun hiçbir şey beğenmiyorsun" diyorlardı. Çalıştığım arkadaşlar "Virjin'in başına 'Huysuz' koy" dediler, böylece "Huysuz Virjin" oldum.

'HUYSUZ VİRJİN' , SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR?

Seyfi Dursunoğlu, bilinen sahne adıyla Huysuz Virjin, Türk drag queen, şarkıcı ve sunucu. 1970'lerden 2000'lere kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü hâline geldi.S eyfi Dursunoğlu'nun çocukluğu 5-6 yaşına kadar Trabzon’da, sonra da İstanbul’da çok mutaassıp bir ortamda geçti. Daha sonra babasının isteğiyle Heybeliada Askeri Deniz Lisesinde yatılı olarak okumaya başladı.