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Son dakika: Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 21:37 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Huysuz Virjin karakteriyle tanınan 88 yaşındaki Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Rahatsızlığı nedeniyle 15 gündür Kadıköy'deki özel bir hastanede tedavi gören Seyfi Dursunoğlu'nun son 3 gündür ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Son dakika: Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti... Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

15 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYORDU

88 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'nun 15 gündür hastanede tedavi altında olduğu ve son üç gündür ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Usta sanatçı, solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 17 Temmuz Cuma akşamı hayatını kaybetti.

"HUYSUZ VİRJİN" LAKABI NEREDEN GELİYOR?

Huysuz Virjin karakterine hayat veren usta sanatçı, bu ismin ortaya çıkışını şu sözlerle anlamıştı: "Virjin' adını ünlü kantocu 'Minyon Virjin'den aldım. Ramazan eğlencesini yönetirken bana "Ay ne huysuzsun hiçbir şey beğenmiyorsun" diyorlardı. Çalıştığım arkadaşlar "Virjin'in başına 'Huysuz' koy" dediler, böylece "Huysuz Virjin" oldum.

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'HUYSUZ VİRJİN' , SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR?

Seyfi Dursunoğlu, bilinen sahne adıyla Huysuz Virjin, Türk drag queen, şarkıcı ve sunucu. 1970'lerden 2000'lere kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü hâline geldi.S eyfi Dursunoğlu'nun çocukluğu 5-6 yaşına kadar Trabzon’da, sonra da İstanbul’da çok mutaassıp bir ortamda geçti. Daha sonra babasının isteğiyle Heybeliada Askeri Deniz Lisesinde yatılı olarak okumaya başladı.

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Ancak bir süre sonra bu okuldan ayrıldı ve Boğaziçi Lisesinden mezun oldu.İngiliz Filoloji’sinde başladığı üniversite öğrenimini maddi sıkıntılar nedeniyle yarım bıraktı. Askerliğini Tuzla ve Hadımköy’de yedek subay olarak tamamladıktan sonra SSK’da memur olur ve tam on sekiz yıl burada memur olarak çalıştı 1970 yılında Huysuz Virjin’in doğumuyla memuriyet yaşamını bitiren Seyfi Dursunoğlu böylece gösteri dünyasına ve sanat yaşamına ilk adımını attı. Önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı; ama ünü ağızdan ağıza yayıldıkça daha büyük kulüplerden teklifler aldı. Her yıl İzmir Fuarı’nda sahneyi Türkiye’nin en büyük solistleriyle paylaştı.

2012'de Show TV'de yayınlanan Huysuz'la Dans Eder misin? programını sundu. Aynı yıl Star TV'de yayınlanmaya başlayan, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Programın final bölümüne son kez Huysuz Virjin olarak çıktı ve "Bu benim son kantom" diyerek yaşından dolayı bir daha kanto yapamayacağını dile getirmişti.

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Okuyucu Yorumları 78 yorum
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah...
allah rahmet eylesin
Allah tahsilatını affetsin
tahsilat değil taksirat....
tahsilat değil,taksirat,yani kusurlarını veya günahlarını demek.
Allah taksiratini affetsin demek istemiştin değilmi ????
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