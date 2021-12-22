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Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan flaş sözler: "Ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim"

22.12.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomideki gelişmeleri ve son alınan kararları değerlendirdi. Güngören'de konuşan İmamoğlu, "Tabii ki ekonomimiz iyi olsun, ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim. Türk liramızın bu şekilde alabora olması, kıymetsizleşmesi 84 milyon insanımızın hiçbirini mutlu etmez" dedi.

Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan flaş sözler: "Ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim"

Son dakika haberine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomideki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Güngören'de "Dönüşüm Zamanı" kapsamında Doğakent sitesi için düzenlenen temel atma töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tabii ki ekonomimiz iyi olsun, ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim." dedi. İşte son dakika haberinin devamı...

Güngören'de bulunan 4 bloktan oluşan Doğakent Sitesi 2017 yılında riskli yapı ilan edilmişti. 17 Mart 2021'de hak sahiplerinin 3'te 2'si KİPTAŞ'a başvurdu. 22 Kasım 2021'deyse hak sahiplerinin yüzde 100'ü KİPTAŞ ile uzlaşmaya vardı. 150 konut 14 ticari birimden oluşacak yeni proje için bugün temel atma töreni düzenlendi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP ve İYİ Parti Güngören ilçe başkanları ve hak sahipleri katıldı. Projenin 18 ayda bitirilmesi planlanıyor.

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"SİYASİ SİMSARLIĞIN NASIL DEVAM ETTİĞİNİ BİLİYORUM SES KAYITLARINI DİNLEDİM"

Törende konuşan Ekrem İmamoğlu, "Burada ilçe belediye başkanlığının ne yazık ki burada bir basiretsizliği söz konusu. Süreci akılcı, vicdanlı ve adaletli yönetememiştir. Şehircilik Bakanlığı'na teşekkür ederim, bu anlamda doğru müdahaleler yaparak, sürece katkıda bulunması vesilesiyle bu zamana bu ana gelmiştir. Dönüşüm meselesi önemli siyaset üstü bir mesele. Hızlıca bu şehrin dönüşmesi lazım. Bir sitedeki dönüşüm öncelikli olarak bir para kazanma mekanizması değildir, olamaz. Değerli vatandaşlarımız lütfen uzlaşınız, lütfen anlaşınız. Allah korusun bir deprem olduğunda canınızdan hiçbir şey önemli değildir. Bazı siyasi simsarlar, bazı işlerin olmasını engellemek için elinden geleni yapıyorlar. Beylikdüzü belediyesi başkanımız burada, Gürpınar'da nasıl mücadele verdiğini biliyorum. Bu mücadeleyi kaç yıl önce başlattığımızı da biliyorum. Nasıl büyükşehir belediyesinin o dönemde bu işi engellediğini de biliyorum. Siyasi simsarlığın nasıl yapıldığını şu anda bile nasıl devam ettiğini de biliyorum, ses kayıtlarını dinledim" dedi.

"BÖYLE BİR EKONOMİ ANLAYIŞI OLMAZ"

İmamoğlu, "Bana göre buradaki ilçe belediyesi güven kırılması yaşamıştır. Bu konuda bütün siyasilere bütün belediyelere sesleniyorum; aynı şekilde yaparsanız güveni kaybedersiniz. KİPTAŞ Genel Müdürümüz daha demin ifade etti 'Demirdeki artış yüzde 162 oldu' diye. İnşaat sektöründeki ürünlerin yüzde 80'i ithal ürünler. Bazen diyorlar ya inşaat sektörü yerli bir sektör, artsın büyüsün yok kardeşim yüzde 80'i ithal ürünlerden oluşan bir sektördür. Dövize bağlı bir ekonomik sisteminin içerisindeyiz. Dövizin bizi nasıl alabora ettiğini birkaç aydır yaşıyoruz. 17'ye çıktığına mı üzülelim 13'e indiğine mi sevinelim? Böyle bir ekonomi anlayışı olmaz. Tabii ki ekonomimiz iyi olsun, ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim. Çünkü bizim insanımız ekmeğini kazandıkça mutlu olur. Türk liramızın bu şekilde alabora olması kıymetsizleşmesi 84 milyon insanımızın hiçbirini mutlu etmez. 2023 yılının Mayıs, Haziran aylarında belki de Haziranın 4'ünde benim doğum günümde gelir sizin anahtarlarınızı ben teslim ederim" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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