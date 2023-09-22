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  4. SON DAKİKA | İBB yöneticisinin 'örgüte yardım' davasında karar

SON DAKİKA | İBB yöneticisinin 'örgüte yardım' davasında karar

22.09.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan kasıt yokluğu gerekçesiyle beraat kararı verildi.

SON DAKİKA | İBB yöneticisinin 'örgüte yardım' davasında karar

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