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  4. SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da yeni terör operasyonu

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da yeni terör operasyonu

22.01.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 645 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş' operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonun ilk gününde 1 havan mühimmatı ile 144 kilogram toz esrar ele geçirildiği belirtildi.

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da yeni terör operasyonu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 645 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş' operasyonu başlatıldı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Diyarbakır'da büyük çaplı 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 (Diyarbakır/Lice- Arıklı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 645 personel görev aldı.

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Operasyonun 1'inci gününde; Diyarbakır-Lice ilçesi Arıklı Mahallesi kırsalında düzenlenen arazi arama tarama faaliyetinde sığınak tespit edildi. Sığınakta; 1 adet 81 mm havan mühimmatı, 144 kilo toz esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

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'Eren Abluka' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

(DHA)

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İçişleri Bakanlığı Diyarbakır terör operasyonu

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