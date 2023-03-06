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  4. Son dakika: İmamoğlu ve Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezinde Akşener ile görüştü! İlk açıklama: Milletimizin ayrılığa tahammülü yok

Son dakika: İmamoğlu ve Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezinde Akşener ile görüştü! İlk açıklama: Milletimizin ayrılığa tahammülü yok

06.03.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Millet İttifakı için kritik günde sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Saat 15.00'te başlayacak 5 liderin toplantısı öncesi Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezinde Meral Akşener ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Mansur Yavaş, "Milletimizin ayrılığa tahammülü yok" mesajını verdi. İki ismin daha önce yapması beklenen ziyaret iptal edilmiş, Akşener'in masaya geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştu.

Son dakika haberi: İYİ Parti masaya geri mi dönüyor? Millet İttifakının kaderi için belirleyici günde peş peşe kritik gelişmeler yaşanıyor.

SON DAKİKA: YAVAŞ VE İMAMOĞLU, AKŞENER İLE GÖRÜŞTÜ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş, Meral Akşener ile görüşmek için İYİ Parti Genel Merkezine geldi.

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GÖRÜŞMEDEN SONRA İLK AÇIKLAMA!

İmamoğlu görüşmeden sonra şu açıklamayı yaptı:

Bugün bu çok önemli süreçte saygıdeğer İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hanımefendiyi Mansur Yavaş beyefendi ile ziyaret ettik. Bu ziyaretimizi değerli genel başkanımız Kılıçdaroğlu'nun bilgisiyle gerçekleştiriyoruz. Biz 6'lı masanın stratejisinin varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu önemine binaen buradayız.

Yavaş ise şunları söyledi:

Bizler Millet İttifakının belediye başkanlarıyız. Masada yaşananları seyretme imkanımız yok. Hep birlikte bir araya geldik. Önümüzde seçim var. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Tekrar bir araya gelinmesi arzusu halkımızın arzusu. Biz de görev edindik, bunu sayın genel başkanımıza ilettik.

"YAVAŞ VEYA İMAMOĞLU ADAY OLURSA DÖNERİM" DEMİŞTİ

Akşener, perşembe günkü altılı masa toplantısında cumhurbaşkanı adaylığı için sunduğu Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin reddedildiğini söylemiş, masanın iki isim üzerinde anlaşması durumunda geri döneceğini duyurmuştu.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI TEKLİFİ İDDİASI!

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'ın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanı yardımcılığı mı teklif edildi" sorusuna "Demokrasilerde çare tükenmez" yanıtını verdiği belirtildi.

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