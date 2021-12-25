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  4. Kraliçe Elizabeth’in bulunduğu Windsor Kalesi’ne silahlı bir kişi izinsiz girdi

Kraliçe Elizabeth’in bulunduğu Windsor Kalesi’ne silahlı bir kişi izinsiz girdi

25.12.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in Noel’i geçirmek üzere geldiği Windsor Kalesi’nde büyük bir şok yaşandı. Kaleye ait araziye izinsiz giren ve üzerinde saldırı silahı bulunan bir kişi tutuklandı. Kraliçe, bu yıl Noel için her zamanki gibi Sandringham Malikanesi'ne gitmek yerine Windsor Kalesi’ni tercih etmişti.

Kraliçe Elizabeth’in bulunduğu Windsor Kalesi’ne silahlı bir kişi izinsiz girdi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in bu yıl Noel’i geçirmek için geldiği Windsor Kalesi’ne ait araziye bir şahsın izinsiz şekilde girdiği bildirildi.

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ARAZİYE İZİNSİZ ŞEKİLDE SİLAHLA GİRDİ

Thames Valley polisi tarafından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki zanlının Southamptonlı olduğu ve yerel saatle 08.30’da kaleye ait araziye izinsiz şekilde girdiği aktarıldı. Polis, şahsın yasak bölgeye izinsiz girmek ve üzerinde “saldırı silahı” bulundurmaktan tutuklandığını ifade ederek, şahsın herhangi bir binaya girmediğini ve kraliyet ailesi üyelerinin olay hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

"HERHANGİ BİR BİNAYA GİRMEDİĞİNİ DOĞRULAYABİLİRİZ"

Thames Valley emniyetinden Rebecca Mears, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, “Metropolitan polisinden meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Güvenlik sistemlerinin adamın araziye girmesi ile tetiklendiğini ve herhangi bir binaya girmediğini doğrulayabiliriz. Halk için bir tehlike olduğuna inanmıyoruz" dedi.

KRALİÇE BU SENE WINDSOR KALESİ'Nİ TERCİH ETMİŞTİ

Kraliçe, bu yıl Noel’i her zamanki gibi Sandringham Malikanesi’nde geçirmek yerine Windsor Kalesi’ni tercih etmişti. (İHA)

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