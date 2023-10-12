SON DAKİKA | İsrail bir ailenin evini yok etti! Acı kareler, enkazdan bebeğin cansız bedeni çıkarıldı: 1 Türk hayatını kaybetti

Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonuna İsrail, Gazze'yi vurarak karşılık vermişti. Günlerdir süren çatışmalarda bölgede ölü ve yaralı sayısı artıyor. Gazze'de ölenlerin sayısı 1417 oldu. İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1300'e yükseldi. BM durumun çok tehlikeli olduğunu ifade ederek ateşkes çağrısında bulundu. İsrail Sağlık Bakanı Arbel, İsrail’e saldırı düzenlerken yaralı halde ele geçirilen Filistinlilerin tedavisinin yapılmayacağını bildirirken, İsrail'den Hamas'ın elindeki esirler için ilk resmi açıklama geldi. İşte dakika dakika ayrıntılar... BİR AİLENİN EVİ YERLE BİR OLDU! ACI FOTOĞRAFLAR BM Filistin Özel Raportörü, "Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor, İsrail sivilleri bombalamayı bırakmalı" dedi. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına altıncı günde de devam ederken Gazze’deki Eş-Şati Mülteci Kampı’na düzenlenen saldırıda El Husni ailesine ait bir ev yerle bir oldu. Filistinliler, enkaz altında arama kurtarma çalışması yaptı. Enkaz altından bir bebeğin cansız bedeni çıkarıldı. İSRAİLLİ BİR KİŞİ NETANYAHU'YA CANLI YAYINDA ATEŞ PÜSKÜRDÜ Kardeşine ulaşamayan bir İsrailli canlı yayında İsrail Başbakanı Netanyahu'ya seslenerek "Sayın Başbakan, dışarı çıkın medyanın karşısında çıkın ve özür dileyin. Sizin gözetiminizde bin kişi öldürüldü" dedi. 7 EKİM'DEN BU YANA 220 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ İsrail ordusundan yapılan açıklamada, öldürülen 31 askerin daha kimliğinin açıklanmasına izin verildiği ve askerlerin ailelerinin bilgilendirildiği belirtildi. Açıklamada, Lübnan sınırındaki çatışmalarda hayatını kaybeden iki subay ve bir askerle birlikte 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısının 220'ye yükseldiği kaydedildi. Dakika dakika İsrail-Hamas çatışmasında son durum;

16.10 GAZZE'DE CAN KAYBI SAYISI ARTI Filistin'de can kaybı sayısı bin 417'ye yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada 6 bin 268 kişinin de yaralı olduğunu duyurdu.

14.50 BLINKEN'DEN NET MESAJ: ABD HER ZAMAN İSRAİL'İN YANINDA OLACAK İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın IŞİD ile eş değer olduğunu ve buna göre mücadele edilmesi gerektiğini savundu. Netanyahu bu açıklamayı, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile ortak basın toplantısında yaptı. İsrail lideri, 'Hamas'a tam olarak IŞİD'e davranıldığı gibi davranılmalı' dedi. Netanyahu, dünya hükümetlerine de Hamas'la ilişkilerini sonlandırma çağrısı yaptı. Blinken da İsrail destek mesajına kendi Yahudi aile geçmişini hatırlatarak başladı. ABD Dışişleri Bakanı, 'ABD var oldukça İsrail'in her zaman yanında olacaktır' mesajı verdi.

14.03 GAZZE SINIRINA EK KUVVETLER KONUŞLANDI İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, son askeri gelişmeler hakkında açıklama yaptı. Hagari, ülkenin kuzeyindeki sınır çitlerine yakın yerleşim yerlerine yedek kuvvetler konuşlandırıldığını duyurdu. Açıklamada, bölge halkının güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye yönlendirilen kuvvetlerin devriye gezme, pusu kurma ve barikat kurma gibi çeşitli savunma görevleri yürüteceği aktarıldı.

13.20 İSRAİL, GECE BOYUNCA DÜZENLENEN SALDIRILARIN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI İsrail Hava Kuvvetleri, dün gece boyunca Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlenen saldırılara ait görüntüleri yayınladı. Yayınlanan görüntülerde, Gazze Şeridi’ndeki binaların hedef alındığı anlar yer aldı. Atılan bombaların ardından meydana gelen patlamalar sonrası binaların ağır hasar aldığı, bazılarının ise yıkıldığı görüldü. Hava kuvvetleri, vurulan hedeflerin ‘Hamas’a ait yerleşimler’ olduğunu belirtti.

12.30 İSRAİL: "HAMAS'IN SALDIRISINDA 1 TÜRK ÖLDÜ, 1 TÜRK KAYIP" İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre, Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırılarda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti, bir Türk vatandaşından da haber alınamıyor. Diplomatik kaynaklar, "İsrail'deki çatışmada çifte vatandaşlığı olan bir Türk hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.

12.20 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki gerilimin sonlandırılmasının başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti.

11.58 İsrail ordusu, 97 aileye yakınlarının Hamas tarafından Gazze Şeridi'nde tutulduğuna dair bilgi verildiğini duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Hagari, yakınlarının akıbetiyle ilgili açıklama bekleyen ailelerin durumunun farkında olduklarını ancak "uzun zaman alsa da yüzde 100 doğrulama yapmaları gerektiğini" ifade etti.

10.30 GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 1203 OLDU Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1203 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 763 kişinin yaralandığı kaydedildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Bakanlığa ait sosyal medya hesabı Facebook'tan açıklama yaptı. Kudra, "Hastaneler tam kapasiteyle çalışıyor. İsrail saldırılarının artması ve oluşan yoğunluktan dolayı yaralı ve hastalar yerde yatıyor." ifadelerini kullandı. Sözcü Kudra ayrıca, İsrail'in devam eden elektrik, su ve yakıt kesintisinin, yaralı ve hastaların hayatlarını tehdit ettiğini, "korkunç bir sağlık ve çevre felaketine neden olduğunu" vurguladı.

09.47 ÖLEN İSRAİLLİ SAYISI 1300'E ULAŞTI İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 1300'e ulaştı.

09.35 İSRAİL: "SALDIRIDAN ÖNCEKİ GECE İŞARETLER VARDI" Filistinli grupların Gazze'den 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda güvenlik zafiyet olduğu yönündeki eleştirileri değerlendiren İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, "Bu olayla ilgili somut bir istihbarat uyarısı yoktu. Böyle bir olayı kavrayamadık. Bir önceki gece bazı istihbarat işaretleri vardı ama böylesi bir hamlenin değil. Her şeyi derinlemesine araştıracağız." diye konuştu. Hagari, Gazze Şeridi'nden çevredeki İsrail yerleşim yerlerine saldırılara katılan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elit komando birliklerinin evlerini ve üslerini vurduklarını belirtti. Ellerindeki yaralı Filistinli silahlı unsurlardan Gazze içindeki "tünel, fırlatma rampaları, toplanma noktaları, askeri konumlara" ilişkin bilgi aldıklarını dile getiren Hagari, saldırıya katılan herkesle hesaplarını göreceklerini ifade etti. İsrail ordusunun kuzeyden gelecek muhtemel bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını aktaran Sözcü, askerlerin bölgedeki yerleşim alanlarının çevresinde devriye gezdiğini, kontrol noktaları kurduğunu, arazide tuzaklar hazırladığını ve bölgenin daha fazla birlikle takviye edileceğini söyledi. Bu arada İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin Rafah beldesine düzenlenen saldırılarda Kassam'ın denizci birliklerinin üst düzey lideri Muhammed Ebu Şamla'nın öldürüldüğü aktarıldı. Açıklamada, Şamla'nın evinde deniz saldırılarında kullanılacak mühimmatın saklandığı öne sürüldü.

09.30 Ürdün Gazze'ye ilk yardım uçağını gönderdi.

09.20 İsrail'de can kaybı bin 300'e yükseldi. 3 bin 192 yaralı var.

08.50 İSRAİL'DAN 'KARA OPERASYONU' AÇIKLAMASI İsrail Ordu Sözcüsü yaptığı açıklamada "Kara operasyonuna henüz karar vermedik. Ancak hazırlıklarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı. 07.30 İSRAİL'DEN CENİN'E BASKIN Büyük bir İsrail askeri gücü, Cenin kentine birçok noktadan giriş yaptı. İsrail ordusu, baskına engel olmak isteyen Filistinli gençlere gerçek ve plastik mermi kullanarak karşılık verdi. İki grup arasında yaşanan gerginlik daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü. Görgü tanıklarının ifadesine göre, işgal güçleri, kentten ayrılmadan önce Hamas Hareketi liderlerinden Halid el-Hac'ı gözaltına aldı. Bölgedeki İbni Sina Hastanesinden yapılan açıklamada da işgal güçleri tarafından açılan ateş sonucu ayağından yaralanan bir kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.

07.00 BM: GAZZE'DE YERİNDEN EDİLENLERİN SAYISI 338 BİNİ GEÇTİ BM Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasından bu yana 338 binden fazla Filistinlinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi. BM Genel Sekreteri daha önce yapmış olduğu açıklamada, 220 bin Filistinlinin Gazze'deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı tesislerde barındığını aktarmıştı. 06.30 BM'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI: DURUM ÇOK TEHLİKELİ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Gazze Sorumlusu Hamade el-Beyari, ofisin resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, "Bu aşamada birinci dereceden yapılması gereken, ateşkes ya da insani ateşkes. Böylece, yardım çalışanları, durumları değerlendirme imkanı bulabilir. Biz, şu ana dek sahada, durumları değerlendirecek güvenli bir ortam bulamadık" ifadelerini kullandı. "Gazze Şeridi'nde durumun gerçekten tehlikeli olduğu belli, zorlayıcı şartlar hiç olmadığı kadar ağır olabilir" diyen Beyari, bu şartlarda insani yardımların sunulmasının da tehlikelerle çevrili olduğuna işaret etti. Beyari kentteki insani duruma ilişkin, şunları aktardı: "Tek elektrik santrali yakıt olmadığı için çalışmasını durdurmak zorunda kaldı. Bu da Gazzelileri sağlık ve su hizmeti almak konusunda olumsuz etkileyecek. Kaynak sıkıntısı var, dış dünya ile Gazze arasındaki geçiş kapıları tamamen kapalı, kentte tedarik zinciri kopuk." Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından hazırlanmış merkezlere sığınanların sayısının 280 bini aştığına dikkati çeken Beyari, Ajansa bağlı bazı merkezlerin de sığınanları karşılamaya uygun olmadığını belirtti.

06.25 İSRAİL SAĞLIK BAKANI: 'YARALANAN FİLİSTİNLİLERİ TEDAVİ ETMEYECEĞİZ' Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, İsrail Sağlık Bakanı Arbel, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, saldırılarda yaralanan Hamaslıların devlet hastanelerinde tedavilerinin durdurulması emrini verdiğini açıkladı. Mektubunda, "Sağlık sistemi bu zor zamanlarda İsrail askerlerinin tedavisine ve gelecek olana hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır" diyen Arbel, kendi rehberliği altındaki kamu sağlığı sisteminin, Hamaslıları tedavi etmeyeceğini duyurdu. Arbel, konuyla İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) veya İsrail Cezaevi Hizmetlerinin ilgilenmesi gerektiğini, Sağlık Bakanlığı olarak bu kurumlara gereken yardımı yapacaklarını belirterek, bu durumun yerine getirilmesi için Netanyahu'dan acil talimat talebinde bulundu.

06.00 GAZZE'DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 1200'E YAKLAŞTI Filistin Sağlık Bakanı Vekili Dr. Yusuf Eburriş, sağlık hizmetlerinin durumunu değerlendirmek üzere Gazze'deki Şifa Hastanesinde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eburriş, "Şehitlerin sayısı 1200'ye yaklaştı, yaralılar da yaklaşık 5 bin kişi" dedi. Eburriş, vefat edenler ve yaralıların büyük çoğunluğunu çocuk, kadın ve yaşlıların oluşturduğunu kaydetti. Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının artmasından dolayı Gazze'deki hastanelerin tam kapasiteyle çalıştığı belirtilmişti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaptığı basın açıklamasında, doluluktan dolayı hastanelerde hasta ve yaralıların yerlerde yatırıldığını, bu şekilde tedavi edilmeye çalışıldığını aktarmıştı. Kudra, "İsrail elektrik, su ve yakıtı kesmeyi sürdürüyor, bu durum büyük tehlike yaratıyor, çok acı bir çevre ve sağlık felaketi yaşanabilir" uyarısında bulunarak, bunun sorumluluğunun İsrail işgalinde olduğunu kaydetmişti.

05.30 İSRAİL'DEN ESİRLER İÇİN İLK AÇIKLAMA GELDİ: 'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ' İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Gantz; söz konusu açıklamayı, acil durum hükümetinin kuruluşunun açıklandığı basın toplantısında yaptı. Toplantıda, Gantz'ın yanı sıra Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da hazır bulundu. Gantz, "Burada birlikte oluşumuz, düşmanlarımıza ve tüm İsrail vatandaşlarına 'seferberlik halinde' olduğumuzu gösteren bir mesajdır. Endişe içindeki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Onların korkularını ve acılarını anlıyorum ama onları teselli edecek söz bulamıyorum." dedi. "İsrail, bölgenin en güçlü ülkesi ve en güçlü ordu da onun." diyen Gantz, bu gücün Gazze'de ve gerekirse Lübnan'da hissedileceğini ve tüm dünya tarafından görüleceğini kaydetti. Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerle ilgili de konuşan Gantz, "Sevdiklerimizi vatanlarına geri getirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı. Gantz'ın açıklaması, Hamas'ın elindeki esirlerle ilgili İsrail tarafından yapılan ilk resmi açıklama oldu. İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) 10 Ekim'deki haberine göre, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelen esir yakınları, hükümetin 4 gün boyunca kendileriyle konuşmamasına tepki göstermiş ve "Gerekirse ülkeyi sarsma" tehdidinde bulunmuştu.

05.00 İSRAİL SAĞLIK BAKANLIĞI: YARALI SAYISI 3 BİN 268'E ULAŞTI Yedioth Aharonoth gazetesine göre, İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün hastanelerde 443 yaralının tedavi altına alındığı, bunlardan 105'nin durumlarının kritik olduğu bildirildi. Açıklamada, "Savaşın başladığı 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana, hastanelere nakledilen yaralı sayısı 3 bin 268'e ulaştı." ifadesi kullanıldı. Öte yandan İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'a göre, öldürülen İsraillilerin sayısı 1200 olurken, yaralı sayısı ise 2 bin 900 olarak kaydedildi.

04.30 HAMAS'TAN AKSA TUFANI AÇIKLAMASI: BİRİNCİ DERECEDEN SAVUNMA OPERASYONUDUR Hamas Hareketi'nin resmi internet sitesinde Hareketin Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran'ın Aksa Tufanı'na ilişkin basın açıklaması yayımlandı. Bedran, açıklamasında "operasyonun İsrail işgalinin Filistin'deki ihlallerine bir cevap olarak, birinci dereceden bir savunma operasyonu olduğunu, İsrail askeri üsleri ve merkezlerini hedef aldığını" bildirdi. Hamas'ın silahlı güçlerine ilişkin "İsrailli sivilleri öldürdükleri" yönündeki İsrail iddialarını yalanlayan Bedran, şunları kaydetti: "Dinimiz, sivillere dokunmayı ve hedef almayı bize yasaklar. Hamas savaşçıları, Kassam Tugayları Komutanı Ebu Halid Dayf'ın videolarında da anlattığı gibi, sivillere dokunulmaması gerektiği yönündeki öğütlerini yerine getirmiştir" Bedran, İslam ve Arap dünyasına dimdik ayakta duran Filistin halkının yanında yer almaları çağrısında da bulundu.

04.00 ARAP BİRLİĞİ'NDEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI Arap Birliği dışişleri bakanları, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ele almak için Mısır'ın başkenti Kahire’de olağanüstü toplantı düzenledi. Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, toplantıda yaptığı konuşmada, "Filistin topraklarındaki trajik durum, Filistin-İsrail çatışmasını, bölgedeki yansımalarının neler olacağını tahmin dahi edemeyeceğimiz bir aşamaya getirebilir. Son günlerde bölgede yaşanan kanlı ve korkunç olaylar ile şiddet ve gerginlik, yaşananların benzeri görülmemiş bir durum olduğunu gösteriyor." dedi. Yüzlerce kişinin öldüğü, binlercesinin yaralandığı saldırılarda 170 binden fazla kişinin de evini terk etmek zorunda kaldığına işaret eden Burita, Gazze'nin su, gıda ve yakıttan mahrum bırakıldığını ve bunun trajik bir durum olduğunu dile getirdi. Sivillerin hedef alınmasının büyük bir endişeye sebebiyet verdiğini ve bölgede barış ihtimalini yok ettiğini kaydeden Burita, uluslararası insani hukuk kapsamında Filistinlilere koruma sağlanması çağrısı yaptı. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de Gazze'de yaşanan "felaketin" acil ve etkin müdahale gerektirdiğini söyledi. Ürdün olarak, Gazze'ye yönelik saldırıların durması çağrısı yaptıklarını ve bunun olmaması durumunda bölgenin şiddet sarmalına sürükleneceği uyarısında bulunduklarını kaydeden Safedi, Gazze'ye su, yakıt, gıda ve insani yardımların ulaşması için acil müdahale gerektiğini ifade etti. Safedi, "Gazze'de yaşanan trajedi ve Batı Şeria'da kötüye giden durum, gelecekte savaşların çıkmasını ve şiddet sarmalının tekrarlanmasını önleyecek adil barışın tesisi için acil ve etkin müdahaleyi gerektiriyor." diye konuştu. Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ise konuşmasında uluslararası camianın, dünya üzerindeki en adil mesele olan Filistin meselesine karşı uyguladığı çifte standardın ifşa edilmesi gerektiğini dile getirdi. Attaf, İsrail'in, Filistin halkının çaresiz ve kendisine dayatılanlara teslim olduğunu düşünerek hata yaptığını vurguladı.