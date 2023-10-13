SON DAKİKA | İsrail'den BM'ye acil bildirim! 'Gazze'deki Filistinleri 24 saat içinde güneye kaydırın', BM: 'Çok yıkıcı sonuçları olacak'

Bombardımanda ailesinin evi yerle bir oldu. Filistinli muhabir enkaz altındaki yaralı annesinin elini öperek moral vermeye çalıştı. Muhabirin annesi kurtulurken 2 kardeşi ve 3 kuzeni hayatını kaybetti.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışma devam ederken bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel-Atbaryan istifa ederken İsrail'de olağanüstü hal hükümeti kuruldu. İsrail, Hamas'ın çağrılarının ardından bugün için vatandaşlarına dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce yaralının olduğunu belirterek, acil müdahale çağrısında bulundu. İşte dakika dakika yaşananlar...

Öte yandan, İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin, Hamas ve İslami Cihad hareketlerine ait noktalara 6 bin bomba attığı, Gazze Şeridi'nde de büyük çaplı hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.

Kanal 14 televizyonunun sitesinde yer alan raporla ilgili İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

"Karadan harekat onaylanırsa İsrail kuvvetleri birkaç ay daha orada (Gazze'de) kalmaya hazır" ifadelerine yer verilen raporda, "Ordunun bu aşamadaki açık hedefi Gazze Şeridi'ni silahsızlandırmaktır." değerlendirmesi yapıldı.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun internet sitesinde yer alan bir raporda, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'ne karadan giriş için hazırlandığı ancak siyasi düzeyde onay beklediği belirtildi.

"Acil tıbbi ihtiyaçların sağlık tesislerine taşınması ve yaralıların Gazze Şeridi dışına nakledilmesi için güvenli koridorlar açılarak binlerce yaralının kurtarılması için ilgili tüm tarafların hızlı müdahale etmesi gerektiği çağrısında bulunuyoruz. Bununla birlikte kentteki tıbbi ekipleri desteklemek için de sağlık heyetlerinin kente gönderilmesi talebinde bulunuyoruz."

Operasyon ve sağlık ekiplerinin günün 24 saati çalıştığını ve operasyonların yoğunluğu nedeniyle ciddi yorgunluk yaşadığını vurgulayan Hamade şunları kaydetti:

Sağlık Bakanlığı Operasyon Daire Başkanı Hani Hamade de açıklamasında Gazze'deki hastanelerde yüzlerce ağır yaralının gerekli müdahalelerin yapılması için uzun kuyruklar oluşturduğunu aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik saldırganlığının artması nedeniyle hastanelere ulaştırılan çok sayıda yaralı var. Kentteki hastanelerin ameliyathanelerinde çalışan ekipler ciddi baskı altında." ifadelerine yer verildi.

Yaklaşık 31 bin nüfuslu sınır kenti Sderot'un Belediye Başkanı Alon Davidi 11 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail hükümetine çatışmalar nedeniyle şehrin tüm sakinlerini organize bir şekilde tahliye etmesi çağrısında bulunmuştu.

Sderot'ta şu anda yerleşimci nüfusun yüzde 40'ı olan yaklaşık 13 bin kişi kaldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Sderot yerleşim birimindeki sakinlerin ülkenin merkezindeki otellere tahliyesi devam ediyor.

Hamas, 10 Ekim'de Filistin halkını, İslam dünyasını ve dünyanın her yerindeki özgür insanları cuma günü Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek için genel seferberliğe çağırmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yurt dışında yaşayan İsraillilere cuma günü dikkatli olmalarını ve Filistinlilere destek gösterilerinden uzak durmalarını tavsiye etti.

03.00

ACİL DURUM HÜKÜMETİ KURULDU

İsrail Meclisi'nden(Knesset), yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'yle savaş süresince faaliyet gösterecek olağanüstü hal hükümeti 64 milletvekilinin desteği, dört aleyhte oy ile onaylandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail’de ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid'in bu hükümete katılmadığı belirtildi.

Olağanüstü hal hükümeti anlaşmasının, İsrail içinde bölünmeye ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı "yargı reformu" mevzuatının dondurulmasını da içerdiği kaydedilen açıklamada, "çatışma döneminde, çatışmanın kendisiyle ilgili olmayan, hükümet destekli hiçbir yasa tasarısı veya önerinin Meclise sunulmayacağı" vurgulandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, hükümet, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile muhalefet üyelerinden Benny Gantz arasında yapılan ve Gantz'ın partisinin (Mavi-Beyaz) beş üyesinin bakan olarak görev yapacağı anlaşmayla kuruldu.

Beş isim daha katılan kabinede ayrıca, eski savunma bakanı olan Gantz ile mevcut Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Başbakan Netanyahu yer aldı. Muhalefet lideri Lapid ise hükümete katılmayı reddetti.