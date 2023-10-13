SON DAKİKA | İsrail'den BM'ye acil bildirim! 'Gazze'deki Filistinleri 24 saat içinde güneye kaydırın', BM: 'Çok yıkıcı sonuçları olacak'

İsrail ve Hamas arasındaki çatışma devam ederken bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel-Atbaryan istifa ederken İsrail'de olağanüstü hal hükümeti kuruldu. İsrail, Hamas'ın çağrılarının ardından bugün için vatandaşlarına dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce yaralının olduğunu belirterek, acil müdahale çağrısında bulundu. İşte dakika dakika yaşananlar...
Bombardımanda ailesinin evi yerle bir oldu. Filistinli muhabir enkaz altındaki yaralı annesinin elini öperek moral vermeye çalıştı. Muhabirin annesi kurtulurken 2 kardeşi ve 3 kuzeni hayatını kaybetti.
07.17
BM, "İsrail ordusu, Gazze'deki sivillerden 1.1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istedi" açıklamasını yaptı.
BM, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını bildirerek, karardan vazgeçmesini istedi.
07.10
İsrail'in Kanal 14 televizyonunun internet sitesinde yer alan bir raporda, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'ne karadan giriş için hazırlandığı ancak siyasi düzeyde onay beklediği belirtildi.
"Karadan harekat onaylanırsa İsrail kuvvetleri birkaç ay daha orada (Gazze'de) kalmaya hazır" ifadelerine yer verilen raporda, "Ordunun bu aşamadaki açık hedefi Gazze Şeridi'ni silahsızlandırmaktır." değerlendirmesi yapıldı.
Kanal 14 televizyonunun sitesinde yer alan raporla ilgili İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan, İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin, Hamas ve İslami Cihad hareketlerine ait noktalara 6 bin bomba attığı, Gazze Şeridi'nde de büyük çaplı hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.
06.30
Yapılan açıklamada "Gazze'deki Filistinleri 24 saat içinde güneye kaydırın" denildi. ,
06.00
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik saldırganlığının artması nedeniyle hastanelere ulaştırılan çok sayıda yaralı var. Kentteki hastanelerin ameliyathanelerinde çalışan ekipler ciddi baskı altında." ifadelerine yer verildi.
Sağlık Bakanlığı Operasyon Daire Başkanı Hani Hamade de açıklamasında Gazze'deki hastanelerde yüzlerce ağır yaralının gerekli müdahalelerin yapılması için uzun kuyruklar oluşturduğunu aktardı.
Operasyon ve sağlık ekiplerinin günün 24 saati çalıştığını ve operasyonların yoğunluğu nedeniyle ciddi yorgunluk yaşadığını vurgulayan Hamade şunları kaydetti:
"Acil tıbbi ihtiyaçların sağlık tesislerine taşınması ve yaralıların Gazze Şeridi dışına nakledilmesi için güvenli koridorlar açılarak binlerce yaralının kurtarılması için ilgili tüm tarafların hızlı müdahale etmesi gerektiği çağrısında bulunuyoruz. Bununla birlikte kentteki tıbbi ekipleri desteklemek için de sağlık heyetlerinin kente gönderilmesi talebinde bulunuyoruz."
05.00
İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Sderot yerleşim birimindeki sakinlerin ülkenin merkezindeki otellere tahliyesi devam ediyor.
Sderot'ta şu anda yerleşimci nüfusun yüzde 40'ı olan yaklaşık 13 bin kişi kaldı.
Gazze Şeridi'nden onlarca roketin düştüğü Sderot, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı unsurların 7 Ekim'deki sızma operasyonunun ardından İsrail ordusuyla yoğun çatışmalara sahne olmuştu.
Yaklaşık 31 bin nüfuslu sınır kenti Sderot'un Belediye Başkanı Alon Davidi 11 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail hükümetine çatışmalar nedeniyle şehrin tüm sakinlerini organize bir şekilde tahliye etmesi çağrısında bulunmuştu.
04.00
Hamas'ın, dünya Müslümanlarını cuma günü Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek olmaya çağırmasının ardından, Tel Aviv yönetimi, yurt dışındaki vatandaşlarına uyarıda bulundu.
İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yurt dışında yaşayan İsraillilere cuma günü dikkatli olmalarını ve Filistinlilere destek gösterilerinden uzak durmalarını tavsiye etti.
Hamas, 10 Ekim'de Filistin halkını, İslam dünyasını ve dünyanın her yerindeki özgür insanları cuma günü Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek için genel seferberliğe çağırmıştı.
03.00
İsrail Meclisi'nden(Knesset), yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'yle savaş süresince faaliyet gösterecek olağanüstü hal hükümeti 64 milletvekilinin desteği, dört aleyhte oy ile onaylandı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, İsrail’de ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid'in bu hükümete katılmadığı belirtildi.
Olağanüstü hal hükümeti anlaşmasının, İsrail içinde bölünmeye ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı "yargı reformu" mevzuatının dondurulmasını da içerdiği kaydedilen açıklamada, "çatışma döneminde, çatışmanın kendisiyle ilgili olmayan, hükümet destekli hiçbir yasa tasarısı veya önerinin Meclise sunulmayacağı" vurgulandı.
İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, hükümet, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile muhalefet üyelerinden Benny Gantz arasında yapılan ve Gantz'ın partisinin (Mavi-Beyaz) beş üyesinin bakan olarak görev yapacağı anlaşmayla kuruldu.
Beş isim daha katılan kabinede ayrıca, eski savunma bakanı olan Gantz ile mevcut Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Başbakan Netanyahu yer aldı. Muhalefet lideri Lapid ise hükümete katılmayı reddetti.
02.00
İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel-Atbaryan, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, "ulusal direnci güçlendirmekle görevlendirilen Enformasyon Bakanlığının yeni kurulduğuna ve henüz 17 hafta önce bütçesinin verildiğine" işaret etti.
Tel Aviv'in Gazze'ye karşı yürüttüğü saldırılar sırasında uluslararası alanda İsrail hakkında enformasyon sağlamakta Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Diaspora Bakanlığının görevlendirildiğini paylaşan Distel-Atbaryan, İsrail'in saldırılar sırasında "her kuruşa ihtiyaç duyduğu ve bakanlık görevini sürdürmenin kamu bütçesinin israfı anlamına geldiği" değerlendirmesinde bulundu.
Distel-Atbaryan, mevcut tabloda devlet bünyesinde bakanlığın işlevini yürüten çok sayıda kurumun bulunduğunu belirterek, istifa ettiğini açıkladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya kendisine bu görevi verdiği için teşekkür eden Distel-Atbaryan, Başbakan'dan bakanlığın bütçesini Gazze Şeridi çevresinde yaşayan İsraillilere göndermesini istedi.
Likud Milletvekili Distel-Atbaryan, Meclisteki görevine ise devam edeceğini duyurdu.
İsrail Başbakanı Netanyahu, 11 Ekim'de muhalefet lideri Benny Gantz ve partisiyle acil durum hükümeti kurulması konusunda anlaşmıştı.
İsrail'de her 5 Yahudi'den 4'ü, Filistinli grupların abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de başlattığı saldırı ve sonuçları konusunda ülke yönetimini suçluyor.
İsrail'deki Diyalog Merkezi'nin (Dialog Center) ülke genelinde 620 Yahudi ile yaptığı ankete göre, katılanların yüzde 86'sı Gazze'deki Filistinli grupların saldırısından ülke yönetimini sorumlu tutuyor.
01.00
İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW), sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktı." ifadesine yer verildi.
Beyaz fosforun dayanılmaz yanıklara yol açtığı ve evleri ateşe verebildiği hatırlatılan açıklamada, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde beyaz fosfor kullanımının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.
Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." denildi.
Lübnan Hizbullahı, sınırın güneyindeki Dahayra beldesi karşısında yer alan İsrail askeri mevzisinin füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre ise füzenin atılmasından kısa süre sonra Dahayra çevresinin topçu atışıyla, Yarin beldesi çevresinin de fosfor bombalarıyla hedef alındığı kaydedilmişti.