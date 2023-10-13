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Türkiye’den Filistin açıklaması: 24 saat içinde çekilmeleri kabul edilemez

13.10.2023 15:52 | Son Güncelleme:
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Filistin ile İsrail arasında süren çatışmalarla ilgili Dışişleri Bakanlığı yeni bir son dakika açıklaması daha geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada; 'İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze’nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez.' denildi.

Türkiye’den Filistin açıklaması: 24 saat içinde çekilmeleri kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze’nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez.

Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur.

İsrail’in bu vahim hatadan derhal geri dönmesini, Gazze’de sivil halka yönelik acımasız ve topyekûn eylemlerine hemen son vermesini bekliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Filistin İsrail

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