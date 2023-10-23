SON DAKİKA | İsrail kara harekatına hazırlanıyor! Korkutan sözler: 'Aylarca sürebilir'

Hamas'ın 7 Ekim'de 'Aksa Tufanı' operasyonuna İsrail, Gazze'yi vurarak yanıt vermişti. 17'nci günde de Gazze'ye saldırılar sürüyor. Hava saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, kara harekatı için hazırlıklarını sürdürüyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant "Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak" diye konuştu. Öte yandan Gazze'ye gece boyunca yapılan hava saldırılarında en az 30 kişi hayatını kaybetti.
06.00
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Eriha kentinin güneyindeki Akabet Cebr Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınlarda İsrail askerleri, gece girdiği evlerden 9 Filistin vatandaşını beraberinde götürdü.
Askeri buldozerler eşliğinde yürütülen baskınlar kampta devam ediyor.
Yerel kaynakların aktardığına göre, el-Halil kentinin güneyindeki Beni Naim beldesindeki evlere girerek gece teftişleri yapan İsrail askerleri, beldeden 11 Filistinliyi gözaltına aldı.
Yine benzeri baskınları Ramallah'ın kuzeybatısındaki Beyt Rima beldesine düzenleyen İsrail askerleri, buradan da 11 Filistinliyi gözaltına alarak ayrıldı.
Öte yandan Ramallah kenti ve el-Celzun Mülteci Kampı'nda İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı saldırılar, iki gösteriyle protesto edildi.
Batı Şeria'nın birçok bölgesinde, İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çeşitli gerginlikler yaşandı.
05.00
İsrail Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, İsrail savaş uçakları, Hizbullah'ın silahlarının da bulunduğu bir hücresini bombaladı.
Savaş uçakları ayrıca, Hizbullah'ın bir gözetleme noktasına da saldırı düzenledi.
Bir başka haberinde Aharonoth gazetesi, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Aytarun köyü çevresine de hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Saldırılara ilişkin can kaybı ve maddi hasara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, Hizbullah'tan konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.
04.00
İsrail uçakları, Gazze'deki Cebaliya, El-Bureyc ve Nusayrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya bölgesinde, sivillerin yaşadığı çok sayıda eve hava saldırısı düzenledi.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre, saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 30 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.
Saldırılarda yıkılan evlerin enkazı altında hala çok sayıda Filistinli olduğu, ancak elektrik ve gerekli ekipman olmaması nedeniyle bu kişilere ulaşmanın çok zor olduğu ifade edildi.
03.00
Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, söz konusu açıklamayı, Gazze sınırı yakınlarında "Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı" toplantısında yaptı.
Galant'ın burada, "İsrail ordusunu durdurabilecek hiçbir şey yok. Manevranın (İsrail'in Gazze saldırılarına verdiği isim) operasyonel yönü, hava kabiliyeti ve kara harekatından oluşuyor. Gazze'deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak." ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, "savaşın" bir sonraki aşamasına (kara harekatı) hazırlık amacıyla Gazze'de İsrail güçlerinin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için hava saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurmuştu.