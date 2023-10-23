SON DAKİKA | İsrail kara harekatına hazırlanıyor! Korkutan sözler: 'Aylarca sürebilir'

Hamas'ın 7 Ekim'de 'Aksa Tufanı' operasyonuna İsrail, Gazze'yi vurarak yanıt vermişti. 17'nci günde de Gazze'ye saldırılar sürüyor. Hava saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, kara harekatı için hazırlıklarını sürdürüyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant "Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak" diye konuştu. Öte yandan Gazze'ye gece boyunca yapılan hava saldırılarında en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Batı Şeria'nın birçok bölgesinde, İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çeşitli gerginlikler yaşandı.

Öte yandan Ramallah kenti ve el-Celzun Mülteci Kampı'nda İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı saldırılar, iki gösteriyle protesto edildi.

Yine benzeri baskınları Ramallah'ın kuzeybatısındaki Beyt Rima beldesine düzenleyen İsrail askerleri, buradan da 11 Filistinliyi gözaltına alarak ayrıldı.

Yerel kaynakların aktardığına göre, el-Halil kentinin güneyindeki Beni Naim beldesindeki evlere girerek gece teftişleri yapan İsrail askerleri, beldeden 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Saldırılara ilişkin can kaybı ve maddi hasara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, Hizbullah'tan konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Bir başka haberinde Aharonoth gazetesi, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Aytarun köyü çevresine de hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Savaş uçakları ayrıca, Hizbullah'ın bir gözetleme noktasına da saldırı düzenledi.

İsrail Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, İsrail savaş uçakları, Hizbullah'ın silahlarının da bulunduğu bir hücresini bombaladı.

04.00

GAZZE'YE HAVA SALDIRISI! EN AZ 30 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail uçakları, Gazze'deki Cebaliya, El-Bureyc ve Nusayrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya bölgesinde, sivillerin yaşadığı çok sayıda eve hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre, saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 30 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.

Saldırılarda yıkılan evlerin enkazı altında hala çok sayıda Filistinli olduğu, ancak elektrik ve gerekli ekipman olmaması nedeniyle bu kişilere ulaşmanın çok zor olduğu ifade edildi.