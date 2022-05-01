SON DAKİKA | İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Taksim'e yürümek isteyenlere gözaltı

Son dakika: İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim çevresinde polis, geniş güvenlik önlemleri aldı. Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatılırken, ekipler Taksim'e yürümek isteyenlere izin vermiyor.
Sabah saatlerinde Şişli Harbiye'de ara sokaklarından Cumhuriyet Caddesi'ne çıkan 8'i kadın, 4'ü erkek 12 kişi ellerinde dövizlerle Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis, slogan atarak yürüyen gruba müdahale etti.
Tıp Öğrencileri Komisyonu (TÖK) üyesi olduğu öğrenilen grup gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Yine başka bir grup Kurtuluş'tan Taksim'e yürümek istedi. Bu gruptakiler de gözaltına alındı.
(DHA)
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