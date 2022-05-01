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  4. SON DAKİKA | İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Taksim'e yürümek isteyenlere gözaltı

SON DAKİKA | İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Taksim'e yürümek isteyenlere gözaltı

01.05.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis izin vermedi. Polis, slogan atarak yürüyen gruba müdahale ederken, 12 kişi gözaltına alındı.

Son dakika: İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim çevresinde polis, geniş güvenlik önlemleri aldı. Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatılırken, ekipler Taksim'e yürümek isteyenlere izin vermiyor.

TAKSİM'E ÇIKMAK İSTEYEN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ

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Sabah saatlerinde Şişli Harbiye'de ara sokaklarından Cumhuriyet Caddesi'ne çıkan 8'i kadın, 4'ü erkek 12 kişi ellerinde dövizlerle Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis, slogan atarak yürüyen gruba müdahale etti.

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GÖZALTILAR VAR

Tıp Öğrencileri Komisyonu (TÖK) üyesi olduğu öğrenilen grup gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Yine başka bir grup Kurtuluş'tan Taksim'e yürümek istedi. Bu gruptakiler de gözaltına alındı.

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(DHA)

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