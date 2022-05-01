HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı!

01.05.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj paylaştı. Mesajında işçi hakkının istismar edilmesine, örselenmesine hiçbir zaman müsaade etmediklerini söyleyen Erdoğan, ayrıca asgari ücretteki artışa da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yazılı mesaj yayımladı. Mesajında işçi haklarının korunduğunun altını çizen Erdoğan "İşçi kardeşlerimizin hakkını, hukukunu her zaman iyileştirme gayretinde olduk" dedi. Erdoğan ayrıca asgari ücretteki son zamma dikkat çekerek "Son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde yüzde 50 seviyesinde artırdık" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_f090a63cabcf55c5a18a8e808ca1d5ea

"İŞÇİ HAKININ İSTİSMAR EDİLMESİNE HİÇBİR ZAMAN İZİN VERMEDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine emek ve alın teriyle katkıda bulunan işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Emek bizim inancımızda ve kültürümüzde müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. Bu hassasiyetle işçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdik; bu hakkın istismar edilmesine, örselenmesine hiçbir zaman müsaade etmedik. Kalkınmayı toplumun tüm unsurlarıyla birlikte gerçekleştirebileceğimiz inancıyla toplumumuzun büyük bir kesimini oluşturan işçi kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu her zaman iyileştirme gayretinde olduk" dedi.

"ASGARİ ÜCRETTE SON 50 YILIN EN YÜKSEK RAKAMI"

"Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümesinde işçi kardeşlerimizin emeklerinden gelen güce inanıyor, adımlarımızı onların menfaatleri doğrultusunda atıyoruz" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu doğrultuda işçi kardeşlerimizi fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızın bir göstergesi olarak asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde yüzde 50 seviyesinde artırdık. Koronavirüs salgınının yaşandığı dönemde de çalışma hayatının kesintiye uğramaması için işçilerimizin sosyal ve ekonomik haklarının korunması için birçok tedbiri ve desteği hayata geçirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Erdoğan'ın mesajı, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sürecimizde her zaman yanımızda yer alan işçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, her birini en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadeleriyle sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'ndan 'Ramazan Bayramı' mesajı: 'Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak temel hedefimizdir'Kılıçdaroğlu'ndan 'Ramazan Bayramı' mesajı: 'Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak temel hedefimizdir'
Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!
Babacan ve İmamoğlu bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştıBabacan ve İmamoğlu bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

''Taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu''

''Taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu''

'Sürpriz'li müjde için beklenen gün!

'Sürpriz'li müjde için beklenen gün!

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

Bayramda hava nasıl olacak?

Bayramda hava nasıl olacak?

İlginizi Çekebilir

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Sütyensiz tarzıyla olay oldu! Bomba Hadise göndermesi

Sütyensiz tarzıyla olay oldu! Bomba Hadise göndermesi

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.