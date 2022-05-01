Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yazılı mesaj yayımladı. Mesajında işçi haklarının korunduğunun altını çizen Erdoğan "İşçi kardeşlerimizin hakkını, hukukunu her zaman iyileştirme gayretinde olduk" dedi. Erdoğan ayrıca asgari ücretteki son zamma dikkat çekerek "Son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde yüzde 50 seviyesinde artırdık" ifadelerini kullandı.

"İŞÇİ HAKININ İSTİSMAR EDİLMESİNE HİÇBİR ZAMAN İZİN VERMEDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine emek ve alın teriyle katkıda bulunan işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Emek bizim inancımızda ve kültürümüzde müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. Bu hassasiyetle işçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdik; bu hakkın istismar edilmesine, örselenmesine hiçbir zaman müsaade etmedik. Kalkınmayı toplumun tüm unsurlarıyla birlikte gerçekleştirebileceğimiz inancıyla toplumumuzun büyük bir kesimini oluşturan işçi kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu her zaman iyileştirme gayretinde olduk" dedi.

"ASGARİ ÜCRETTE SON 50 YILIN EN YÜKSEK RAKAMI"

"Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümesinde işçi kardeşlerimizin emeklerinden gelen güce inanıyor, adımlarımızı onların menfaatleri doğrultusunda atıyoruz" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu doğrultuda işçi kardeşlerimizi fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızın bir göstergesi olarak asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde yüzde 50 seviyesinde artırdık. Koronavirüs salgınının yaşandığı dönemde de çalışma hayatının kesintiye uğramaması için işçilerimizin sosyal ve ekonomik haklarının korunması için birçok tedbiri ve desteği hayata geçirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Erdoğan'ın mesajı, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sürecimizde her zaman yanımızda yer alan işçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, her birini en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadeleriyle sona erdi.

