HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: İstanbul'u sallayan depremin merkez üssü belli oldu! Balıkesir'deki korkutan deprem sonrası ilk açıklama

Son dakika: İstanbul'u sallayan depremin merkez üssü belli oldu! Balıkesir'deki korkutan deprem sonrası ilk açıklama

22.01.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yaptığı bilgilendirmeye göre depremin merkezi Balıkesir'in Dursunbey bölgesi. Kandilli depremin şiddetini 4.8 olarak açıklarken AFAD da 4.7'yi işaret etti. İstanbul'da da hissedilen deprem sonrası açıklamalar peş peşe geliyor. İşte deprem uzmanlarının yorumları ve son dakika gelişmelerinin tamamı...

Son dakika haberi: İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü ve şiddeti belli oldu! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Balıkesir olduğunu belirtirken sarsıntının şiddetinin de 4.8 olduğunu açıkladı. Yaşanan deprem sonrası 'İstanbul'da deprem mi oldu?' sorusu kısa sürede gündem oldu. Balıkesir'de meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. Depremle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

SON DAKİKA: DEPREM SONRASI AFAD'TAN İLK AÇIKLAMA!

AFAD'dan ise depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklandı. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen deprem saat 22.31'de gerçekleşti. Depremin derinliği ise 11.49 km olarak kaydedildi.

BALIKESİR'DEKİ DEPREM SONRASI ARTÇILAR OLUR MU?

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV canlı yayınında depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tüysüz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Olan deprem Dursunbey'in biraz kuzeydoğusunda Kızılcadere köyünün kuzeyinde meydana gelen bir deprem. Bu bölgede bildiğimiz büyük deprem üretebilecek bir fay yok. Burada daha büyük bir deprem beklentimiz yok. Türkiye'de bilinen bilinmeyen çok sayıda deprem üretecek fay var. Bu da onlardan biri tarafından üretilmiş bir depremdir. Arkasından 4.0'a varacak bir artçı olması olağandır. Ama bu bölgede çok kötü bir yapı söz konusu değilse bir hasar olmayacaktır.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, merkez üssü Balıkesir olan ve İstanbul'da da hissedilen deprem sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Vali Yerlikaya açıklamasında "Balıkesir, Dursunbey merkezli AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELECEK...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Aynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili olduAynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili oldu
İstanbul Valisi'nden kar uyarısı! "Tedbiri elden bırakmayalım"İstanbul Valisi'nden kar uyarısı! "Tedbiri elden bırakmayalım"
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper minisiyle frikik verip...

Süper minisiyle frikik verip...

Göğüs dekoltesi olay olmuştu! Sarmaş dolaş poz verdi

Göğüs dekoltesi olay olmuştu! Sarmaş dolaş poz verdi

Suskunluğunu bozdu! Tepkilere yeni şarkıyla cevap verdi

Suskunluğunu bozdu! Tepkilere yeni şarkıyla cevap verdi

Final gecesi durgundu! "Araya girelim"

Final gecesi durgundu! "Araya girelim"

Yeni haftaya dikkat! Burçların içsel yolculuğu başlıyor

Yeni haftaya dikkat! Burçların içsel yolculuğu başlıyor

Herkesin derdi başka! Burçları bugün neler bekliyor?

Herkesin derdi başka! Burçları bugün neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.