Son dakika: İstanbul'u sallayan depremin merkez üssü belli oldu! Balıkesir'deki korkutan deprem sonrası ilk açıklama

Son dakika haberi: İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü ve şiddeti belli oldu! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Balıkesir olduğunu belirtirken sarsıntının şiddetinin de 4.8 olduğunu açıkladı. Yaşanan deprem sonrası 'İstanbul'da deprem mi oldu?' sorusu kısa sürede gündem oldu. Balıkesir'de meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. Depremle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

SON DAKİKA: DEPREM SONRASI AFAD'TAN İLK AÇIKLAMA!

AFAD'dan ise depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklandı. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen deprem saat 22.31'de gerçekleşti. Depremin derinliği ise 11.49 km olarak kaydedildi.

BALIKESİR'DEKİ DEPREM SONRASI ARTÇILAR OLUR MU?

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV canlı yayınında depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tüysüz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Olan deprem Dursunbey'in biraz kuzeydoğusunda Kızılcadere köyünün kuzeyinde meydana gelen bir deprem. Bu bölgede bildiğimiz büyük deprem üretebilecek bir fay yok. Burada daha büyük bir deprem beklentimiz yok. Türkiye'de bilinen bilinmeyen çok sayıda deprem üretecek fay var. Bu da onlardan biri tarafından üretilmiş bir depremdir. Arkasından 4.0'a varacak bir artçı olması olağandır. Ama bu bölgede çok kötü bir yapı söz konusu değilse bir hasar olmayacaktır.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, merkez üssü Balıkesir olan ve İstanbul'da da hissedilen deprem sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Vali Yerlikaya açıklamasında "Balıkesir, Dursunbey merkezli AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

#Balıkesir #Dursunbey merkezli AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde meydana gelen ve #İstanbul'da da hissedilen #deprem'den etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.



Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 22, 2022

AYRINTILAR GELECEK...

