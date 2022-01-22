Son dakika: Korkutan deprem sonrası Balıkesir Valisi Şıldak ve Belediye Başkanı Yılmaz'dan ilk açıklama! 'Ekiplerimiz depremden etkilenen köylere gitti'

Son dakika... İstanbul'da da hissedilen merkez üssü Balıkesir olan depremin ardından beklenen açıklamalar peş peşe geldi. Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaşanan sarsıntının ardından herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığını belirtti. Vali Şıldak, AFAD ve jandarmanın ayrıntılı taramaya devam ettiğini aktarırken şehir halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 22.31’de Dursunbey İlçemizde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yerleşim yerlerimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bölgede AFAD ve Jandarma Ekiplerimiz ayrıntılı tarama yapmaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLAR TEYAKKUZDA"

Deprem sonrası bölgedeki son durumu aktaran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, "Balıkesir merkezdeyim şu anda. Deprem bölgesi bize 70 km uzaklıkta. Biz de hissettik. Ama çok az bir miktarda hissettik. Bir vuruş şeklinde çok az hissedildi. Afet koordinasyon merkezimiz var. Arkadaşlar teyakkuza çıktı. Bölge tamamen taranıyor. Şu anda herhangi bir olumsuz, maddi ve manevi bir hasar yok. Tedbirlerli alıyoruz." ifadelerini kullandı.

