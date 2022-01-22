Son dakika: İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi! AFAD ve Kandili duyurdu (Balıkesir son depremler)

Son dakika haberi: İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü ve şiddeti belli oldu! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Balıkesir olduğunu belirtirken sarsıntının şiddetinin de 4.8 olduğunu açıkladı. Yaşanan deprem sonrası 'İstanbul'da deprem mi oldu?' sorusu kısa sürede gündem oldu. Balıkesir'de meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. Depremle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

SON DAKİKA: BALIKESİR VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Balıkesir'de meydana gelen ve çok sayıda ilden hissedilen deprem sonrası Balıkesir Valisi Hasan Şıldak açıklama yaptı. Vali Şıldak Twitter hesabından yaptığı açıklamada yerleşim yerlerinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirterek "Saat 22.31’de Dursunbey İlçemizde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yerleşim yerlerimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bölgede AFAD ve Jandarma Ekiplerimiz ayrıntılı tarama yapmaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Saat 22.31’de Dursunbey İlçemizde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yerleşim yerlerimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.



Bölgede AFAD ve Jandarma Ekiplerimiz ayrıntılı tarama yapmaktadır.



Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Hasan ŞILDAK (@hasansildak) January 22, 2022

SON DAKİKA: DEPREM SONRASI AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA!

AFAD tarafından ise depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklandı. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen deprem saat 22.31'de gerçekleşti. Depremin derinliği ise 11.49 km olarak kaydedildi.

AFAD tarafından yapılan yeni açıklamada "Geçmiş olsun Balıkesir" mesajıyla an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Açıklamada "Geçmiş olsun Balıkesir. Dursunbey ilçesine meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçmiş olsun Balıkesir.



Dursunbey ilçesine meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Gelişmeleri takip ediyoruz. https://t.co/ppuLyj9FBD — AFAD (@AFADBaskanlik) January 22, 2022

BALIKESİR'DEKİ DEPREM SONRASI ARTÇILAR OLUR MU?

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV canlı yayınında depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tüysüz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Olan deprem Dursunbey'in biraz kuzeydoğusunda Kızılcadere köyünün kuzeyinde meydana gelen bir deprem. Bu bölgede bildiğimiz büyük deprem üretebilecek bir fay yok. Burada daha büyük bir deprem beklentimiz yok. Türkiye'de bilinen bilinmeyen çok sayıda deprem üretecek fay var. Bu da onlardan biri tarafından üretilmiş bir depremdir. Arkasından 4.0'a varacak bir artçı olması olağandır. Ama bu bölgede çok kötü bir yapı söz konusu değilse bir hasar olmayacaktır.

BAKAN KOCA: ENDİŞE VERİCİ BİR SONUÇ SÖZ KONUSU DEĞİL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da deprem sonrası açıklama yaptı. Endişe verici bir sonucun söz konusu olmadığını belirten Bakan Koca, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Koca açıklamasında "Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, yaklaşık yarım saat önce 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. 112 Acil Ekiplerimiz bölgeyi taramak üzere görevlendirilmiştir. İlk bilgilere göre, endişe verici bir sonuç söz konusu değil. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

BAKAN SOYLU: SAHA TARAMASI DEVAM ETMEKTEDİR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Balıkesir Dursunbey'de, 22.31'de gerçekleşen 4,7 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Balıkesirimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, merkez üssü Balıkesir olan ve İstanbul'da da hissedilen deprem sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Vali Yerlikaya açıklamasında "Balıkesir, Dursunbey merkezli AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

#Balıkesir #Dursunbey merkezli AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde meydana gelen ve #İstanbul'da da hissedilen #deprem'den etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.



Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 22, 2022



