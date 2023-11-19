Son dakika | İstanbul'da 'Kartel-3' operasyonu: Yöneticilerden Christijan Palic Beşiktaş'ta yakalandı! Avrupa'dan Güney Amerika'ya zehir ticareti...

Son dakika haberi: Uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vuruldu. Dünyanın dört bir yanında kurduğu bağlantılarla uyuşturucu ticareti yapıp kara para aklamada rol oynayan kartelin kritik ismi Beşiktaş'ta yakalandı.

Sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

"İstanbul’da düzenlenen "KARTEL-3” operasyonuyla, Interpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin “Batı Balkan Kanadı” yöneticilerinden Christijan PALIČ Beşiktaş’ta yakalandı.

Zehir taciri kartelin, Avrupa’da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika’dan kokain temin edilmesine öncülük ettiği, Güney Amerika’daki suç örgütleriyle bağlantıyı sağladığı ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynadığı tespit edildi."

İstanbul’da düzenlenen "KARTEL-3” Operasyonuyla, İnterpol tarafından

????Mavi Bültenle aranan Uluslararası Uyuşturucu Kartelinin “Batı Balkan Kanadı” yöneticilerinden Christijan PALIČ Beşiktaş’ta yakalandı❗️



Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Türkiye’mizi ulusal ve… pic.twitter.com/nZnbuIKxYA — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 19, 2023







