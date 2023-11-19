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  4. Son dakika | İstanbul'da 'Kartel-3' operasyonu: Yöneticilerden Christijan Palic Beşiktaş'ta yakalandı! Avrupa'dan Güney Amerika'ya zehir ticareti...

Son dakika | İstanbul'da 'Kartel-3' operasyonu: Yöneticilerden Christijan Palic Beşiktaş'ta yakalandı! Avrupa'dan Güney Amerika'ya zehir ticareti...

19.11.2023 08:27 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Avrupa'daki kartellerle iş birliği yapıyor, Güney Amerika'daki suç örgütleriyle bağlantı kurup uyuşturucu satıyordu! Interpol tarafından mavi bülten ile aranan uyuşturucu kartelinin "Batı Balkan Kanadı" yöneticilerinden Christijan PALIČ, İstanbul'da yakalandı. "Kartel-3" operasyonunun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Son dakika | İstanbul'da 'Kartel-3' operasyonu: Yöneticilerden Christijan Palic Beşiktaş'ta yakalandı! Avrupa'dan Güney Amerika'ya zehir ticareti...

Son dakika haberi: Uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vuruldu. Dünyanın dört bir yanında kurduğu bağlantılarla uyuşturucu ticareti yapıp kara para aklamada rol oynayan kartelin kritik ismi Beşiktaş'ta yakalandı.

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Sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

"İstanbul’da düzenlenen "KARTEL-3” operasyonuyla, Interpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin “Batı Balkan Kanadı” yöneticilerinden Christijan PALIČ Beşiktaş’ta yakalandı.

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Zehir taciri kartelin, Avrupa’da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika’dan kokain temin edilmesine öncülük ettiği, Güney Amerika’daki suç örgütleriyle bağlantıyı sağladığı ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynadığı tespit edildi."

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu Kartel
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