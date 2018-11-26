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Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 11:21 | Son Güncelleme

Ajansların geçtiği son dakika haberine göre; İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü. 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Sancaktepe'de düşen helikopterin eğitim uçuşu için kalktığı öğrenildi. Feci kazayla ilgili ilk açıklama İstanbul Valisi'nden açıklama gelirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve kazaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul Sancaktepe'de topçular caddesi Fırtına sokaktaki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü.

İki apartmanın arasına düşen helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Kazada yaralanan bir asker hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Sancaktepe'de düşen UH-1 tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu için Samandra'dan saat 10:32'de havalandığı ve yine Samandıra'ya iniş yapacağı öğrenildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Akar, 10.30'da kalktığını belirttiği helikopterin düştüğü bölgede yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Bugün sabah saatlerinde eğitim amacıyla kalkan helikopterimizde iki subay, iki astsubayımız ve bir uzman çavuşumuz eğitim faaliyetlerine başlamışlardır. Maalesef 11:02’de irtibat kesilmiştir, sonrasında da bu kazanın meydana geldiği görülmüştür. İki kahraman subayımız ve astsubayımız şehit olmuşlardır. Uzman çavuşumuzun ameliyatı yapılmaktadır. Doktorlar gerekli kararı verdiler, hazırlıklarını sürdürmektedirler. Kahraman pilotlarımız ve personelimiz acil iniş gerçekleştirme çabasına girmişlerdir, bunu da gördüğünüz gibi kimseye zarar vermeden gerçekleştirmek için büyük çaba göstermiş ve başarmışlardır."

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem kazayla ilgili şunları söyledi:

Burada kara havacılık alayı var. Eğitim uçuşları yapılıyor. Askeri alana yakın bir alanda, bir apartmanın yan bahçesine helikopter düşüyor. Şehitlerimiz var, yaralılar var.

İSTANBUL VALİSİ: BİLİNMEYEN SEBEPTEN DOLAYI DÜŞMÜŞTÜR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yaptığı açıklamada "Samandıra'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterimiz bilinemeyen sebepten dolayı düşmüştür. 4 şehidimiz, 1 yaralımız var" ifadelerini kullandı.

Sancaktepe’ye askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerin şehit olmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İşte olay yerinden ilk fotoğraflar;

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
Benim abim binbaşı bir sürü operasyona katıldı şerefiyle namusuyla bugünlere kadar geldi Skorsky kobra aklınıza gelebilecek her türlü helikopteri kullanırken 1 ay önce fetöci olan devresi ile 57 saniye konuştuğu için cezaevine atıldı Ceza evine girerken vatan sağ olsun dedi dağlar da ölseydik şehit yaşadık hain damgası yedik üç tane çocuğu var Keşke her şey bir özür kadar kolay olabilseydi Ne kadar cumhuriyetçi milliyetçi varsa topladılar
herkesi asker yaparsan olacagı bu
Allah rahmet eylesin
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