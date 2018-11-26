Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

"Bugün sabah saatlerinde eğitim amacıyla kalkan helikopterimizde iki subay, iki astsubayımız ve bir uzman çavuşumuz eğitim faaliyetlerine başlamışlardır. Maalesef 11:02’de irtibat kesilmiştir, sonrasında da bu kazanın meydana geldiği görülmüştür. İki kahraman subayımız ve astsubayımız şehit olmuşlardır. Uzman çavuşumuzun ameliyatı yapılmaktadır. Doktorlar gerekli kararı verdiler, hazırlıklarını sürdürmektedirler. Kahraman pilotlarımız ve personelimiz acil iniş gerçekleştirme çabasına girmişlerdir, bunu da gördüğünüz gibi kimseye zarar vermeden gerçekleştirmek için büyük çaba göstermiş ve başarmışlardır."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Akar, 10.30'da kalktığını belirttiği helikopterin düştüğü bölgede yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

Sancaktepe'de düşen UH-1 tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu için Samandra'dan saat 10:32'de havalandığı ve yine Samandıra'ya iniş yapacağı öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İki apartmanın arasına düşen helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Kazada yaralanan bir asker hastaneye kaldırıldı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem kazayla ilgili şunları söyledi:

Burada kara havacılık alayı var. Eğitim uçuşları yapılıyor. Askeri alana yakın bir alanda, bir apartmanın yan bahçesine helikopter düşüyor. Şehitlerimiz var, yaralılar var.

İSTANBUL VALİSİ: BİLİNMEYEN SEBEPTEN DOLAYI DÜŞMÜŞTÜR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yaptığı açıklamada "Samandıra'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterimiz bilinemeyen sebepten dolayı düşmüştür. 4 şehidimiz, 1 yaralımız var" ifadelerini kullandı.

Sancaktepe’ye askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerin şehit olmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İşte olay yerinden ilk fotoğraflar;





