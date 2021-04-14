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Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması

14.04.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kamuda mesai saatleri ile ilgili açıklama yaptı.

Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması

Vali Yerlikaya açıklamasında; 'Kamu kesiminde; güvenlik, sağlık, acil çağrı, arama/kurtarma hizmetleri hariç mesai saatleri 10.00 - 16.00 olarak belirlenmiştir. İdari izin kapsamındaki personele gerekli kolaylık gösterilecektir.' ifadelerini kullandı.

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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada konuyla ilgili detaylara yer verildi:

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında “kısmi kapanma” sürecinde Cumhurbaşkanlığının 2021/8 sayılı Genelgesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde istifade edileceği belirtilerek; mesai saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

Belirlenen bu saatler, kamuda süreklilik gerektirmeyen hizmetler için geçerlidir.

Kamu hizmetinin gereği olarak kesintisiz sunulması gereken güvenlik, sağlık, acil çağrı, arama/kurtarma gibi alanlar bu kapsamın dışındadır.

Bu doğrultuda 112 AÇM, AFAD, EGM, JGK, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresinin ilimizdeki birimleri başta olmak zorunlu kamu hizmetlerinin sunumunda aksama yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır.

İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 14 Nisan 2021 tarih ve 31 No’lu karar ile İstanbul’da mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlenmiştir.

İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan;

İdari izin kapsamındaki personele (gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş üzerindeki personel, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunanlar) kolaylık gösterilecek ve idari izinli sayılacaktır.

Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir.

İlimizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarında tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, görev yerleri ve kullanılan araçların dezenfekte işlemleri gibi tedbirler titizlikle sürdürülecektir.

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